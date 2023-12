/VIDEO, FOTO/ Specialisté z Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice se věnují řešení závažných vrozených vad chlapeckého i dívčího genitálu. Ročně odoperují více než 500 dětí s nejrůznějšími urologickými obtížemi. Aktuální zkušenost má Marcela Matějková z Prahy, která je nyní v nemocnici se svým tříměsíčním synem Štěpánem. S operacemi starších dětí bude nyní pomáhat i robot za 80 milionů korun.

Druhorozenému dítěti Marcely Matějkové, tříměsíčnímu synovi Štěpánovi, byla diagnostikována vrozená vada močovodu. „Má ho zúžený a zalomený tam, kde se napojuje na ledviny. Vracela se mu moč do ledviny a ničila ji. Před měsícem nám bylo sděleno, že budeme muset na operaci, aby se ledvina zachránila,“ vypráví Marcela. Stojí přitom u postýlky na Urologické klinice VFN, kde syn Štěpán zrovna spokojeně leží a směje se na okolí. Na operaci byli před necelým týdnem a zítra půjdou pravděpodobně domů.

Na chodbě před nemocničním pokojem mi vedoucí lékař dětského oddělení Urologické kliniky VFN Josef Sedláček vysvětluje, v čem přesně zákrok spočíval. „Zákrok se provádí řezem na boku. Pronikneme přes svalovou vrstvu k ledvině. Operace je celá provedená mimo břišní dutinu z důvodu toho, abychom předcházeli komplikacím typu vývoje srůstu. V této věkové skupině neděláme přerušení svalů, ale svaly jsou pouze rozhrnuty. Obnažíte ledvinovou pánvičku, to místo, kde je problém odtoku, to se celé odstraní a znovu se našije močovod,“ upřesňuje Sedláček s tím, že chlapec by nyní mel růst normálně. Úspěšnost takových operací je podle něj až 95 %.

Operace vrozených vad dětí

Typická problematika, jíž se toto pracoviště zabývá, jsou laparoskopické operace vrozených vad horních močových cest (hydronefróza – rozšíření pánvičky a kalichů ledviny, jejíž příčinou je obtížný odtok moče; zdvojené anomálie, reflux…), a to i u nejmenších dětí, tedy většinou nad jeden rok věku. Specializují se na laparoskopické operace varikokély – rozšíření žil varlete, které způsobuje bolesti, neplodnost a pokles hladiny mužských hormonů, kryptorchismu (nesestouplého varlete) a rekonstrukční operace vrozených vad chlapeckého genitálu – hypospadie.

„Řešíme jako jedno z mála pracovišť v republice především závažné formy proximálních hypospadií, které své nositele bez rekonstrukce často vyřadí z pohlavního života,“ upozorňuje Sedláček. Mezi specializovanou péči tohoto centra patří i problematika rekonstrukcí genitálu u komplikovaných případů poruch vývoje pohlaví.

U starších pacientů pomůže při operacích robot

O kousek vedle, než je pokoj Marcely se Štěpánem, leží v nemocnici na urologii pacient Miroslav Dimitrov. Dospělý muž byl v pondělí na operaci nádoru prostaty. „Problém lékaři potvrdili na začátku listopadu. V neděli jsme absolvoval předoperační vyšetření a v pondělí mě operovali,“ popisuje mi v leže na lůžku.

Jeho případ je na rozdíl od ostatních pacientů specifický. Byl totiž prvním pacientem na Urologické klinice VFN operovaným pomocí nového robotického systému za téměř 80 milionů korun. Robotický systém se používá na operace, které se dosud prováděly laparoskopicky. Současný trend urologické operativy, a obecně celé operativy, směřuje totiž k miniinvazivním přístupům.

Nové robotické centrum je umístěné v prvním patře urologické kliniky a září novotou. „Roboticky asistované výkony přinášejí vyšší preciznost a s tím spojenou menší náročnost operačního výkonu pro pacienta,“ představuje přednosta Urologické kliniky Viktor Soukup.

Pacient má po zákroku menší bolesti, vyskytuje se u něj méně komplikací, jeho pobyt v nemocnici je kratší a urychluje se i doba rekonvalescence. Operatérovi pak přináší výhodu ve větší přesnosti pohybu nástrojů, odstranění třesu rukou a zvětšení obrazu, který je navíc ve 3D. „Celkově vede k výrazně přesnější a šetrnější práci s tkáněmi. Neodmyslitelnou výhodou je také ergonomie operování, protože u robotické konzole se může operatér pohodlně posadit a opřít, zatímco třeba klasické laparoskopické operování je výrazně fyzicky náročnější,“ vysvětluje specialista Vojtěch Fiala.

Podle pacienta Miroslava proběhla příprava na operaci standardně. „Dostal jsem na vybranou, jak chci problém řešit. Když mi nabídli operaci pomocí robota, tak jsem souhlasil,“ popsal mi.

Operace robotem nad deset let

V případě tříměsíčního Štěpána ale robota použít nešlo. Podle lékaře Sedláčka na to byl chlapec příliš malý. „Limitem je velikost robotích ramen. Když je pacient příliš malý, dostávají se robotická ramena do kolize, a to zařízení nepracuje správně. Věkový limit je nyní deset let. Doufám, že ho budeme postupně posouvat do nižších věkových skupin spolu s narůstajícími zkušenostmi se zařízením,“ upřesnil mi krátce před rozloučením s tím, že na přelom března a dubna už nyní plánují operace u vytipovaných adolescentů starších 15 let, kteří nepotřebují akutní výkon.