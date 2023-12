Velkou proměnu čeká vestibul stanice metra Florenc, bude ho zdobit skleněná stěna složená ze 170 panelů, skrz které vznikají neustále proměnlivá světelná propojení. Ta se různě větví, zanikají a znovu se rozrůstají.

Vizualizace vítězného návrhu uměleckého díla pro metro Florenc od Jana Poše. | Foto: DPP

Umělecké dílo je nazvané Synapse a vytvořil ho český umělec Jan Poš. Ten vyhrál soutěž Světlo pro metro, jejíž hlavním cílem bylo umožnit vznik nového uměleckého díla – světelného objektu. Synapse bude fungovat na bázi elektrických výbojů a jejich přenosů a vytvoří tak vizuální metaforu veřejné dopravy jako nervového systému města.

Podívejte se: Věžní hodiny na Florenci znovu ukazují místní i světový čas

Vítěz soutěže ve svém díle vnímá město jako žijící organismus, úl lidských vědomí, jehož nervový systém tvoří tratě metra, tramvají a linky autobusů, na nichž občané, světélkující neurony, přenášejí své příběhy a myšlenky podél světelně oživených synaptických spojů se stíny tajemství ve svých koridorech a tepnách. Tyto dráhy posunují lidstvo přes urbanistickou krajinu, vytváří komplexní síť propojených cest a stezek. Florenc, páteř Prahy, křižovatka osudů, ve které se střetávají příběhy lidí a kříží linky veřejné dopravy, místo, kde se přestupuje mezi stanicemi a životními etapami, vytváří největší synapsi v tomto organismu.

Vítězné světelné dílo Synapse bude umístěno na čelní stěně vestibulu pod autobusovým nádražím, naproti pevnému schodišti vedoucímu z nástupiště, a bude zaznamenávat okolní pohyb cestujících, a reflektovat tak přítomnost okamžiku. Odhalení uměleckého díla by se mělo v spojit s dokončením stavebních prací v roce 2026.

Soutěž organizovaly Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a Galerie hl. m. Prahy (GHMP). Přihlásilo se do ní celkem 23 umělkyň, umělců a týmů, do finální fáze soutěže, probíhající jako soutěžní dialog, postoupily čtyři subjekty.

Na druhém místě skončil návrh Richarda Loskota, na třetím místě instalace týmu londýnského Jason Bruges Studia a na čtvrtém pak dílo týmu Pavly Beranové, Daniela Kříže a Karolíny Vojáčkové. Všechny návrhy odevzdané v rámci tohoto soutěžního dialogu byly velmi kvalitní, propracované a promyšlené vzhledem k prostředí i existujícímu uměleckému dílu velkoplošné mozaiky Bitva u Sokolova.



Nahrává se anketa …

Na Florenci se nyní rekonstruuje stropní deska nad stanicí a současně revitalizuje vestibul a technické zázemí. Vestibul stanice Florenc C dostane nové, úspornější LED osvětlení, DPP zde vymění rozvaděče, napájení informačního systému, řídícího systému osvětlení a sdělovacích zařízení, ale také stávající hliníkové podhledy za nové, opraví průsaky, obklady stěn a dlažbu či zrepasuje prosklené stěny.

Vizualizace vítězného návrhu uměleckého díla pro metro Florenc od Jana Poše.Zdroj: DPP

„Čas strávený v metru by měl být nejen pohodlný, ale i příjemný s ohledem na prostředí, ve kterém se cestující veřejnou dopravou pohybují. Díky proběhlému soutěžnímu dialogu nyní získá stanice na Florenci dynamické umělecké dílo, které nejen že naláká ke zvědavosti všechny kolemjdoucí, ale přinese do vestibulu energii světla. To bylo ostatně hlavním posláním soutěže. Škoda, že jsme v minulosti o podobné umělecké dílo přišli ve stanici Náměstí Míru,” říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.