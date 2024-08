Divadlo Bez zábradlí - důstojné pietní místo připravili pracovníci divadla pro tragicky zesnulého Karla Heřmánka u vchodu do divadla.

Veřejné rozloučení s hercem Karlem Heřmánkem se uskuteční 7. září v Divadle Bez zábradlí v Praze. Divadlo bude otevřeno od 10:00 do 17:00. Zájemci si budou moci v prostorách divadla zavzpomínat na jeho profesní a osobní život.

U vchodu do divadla v Paláci Adria bude pietní místo, na kterém bude možné zanechat květiny a vzkazy. ČTK o tom dnes informovala mluvčí scény Nikol Kouklová.

Heřmánek, který ztvárnil řadu výrazných filmových i divadelních rolí, tragicky zahynul 24. srpna ve věku 76 let.

"Na jevišti si připomeneme jeho stěžejní filmové, televizní a divadelní role. Kavárna bude sloužit jako místo pro setkání," uvedla Kouklová. "Pojďme si tedy na Fešáka Huberta, pana Poppera či Lucifera zavzpomínat společně ne se slzou v oku, ale se sklenicí bílého vína, se kterým by si s námi rád přiťuknul na oslavu života," dodala.

Pietní místo u Divadla Bez zábradlí:

Pietní místa u Divadla Bez zábradlí pro Karla Heřmánka. | Video: Deník/Radek Cihla

Heřmánek se narodil 17. října 1947 na pražském Žižkově. Studoval stavební průmyslovku a uvažoval o architektuře. Pak ho zaujala filmová režie, ale protože dostat se na FAMU bylo těžké, zkusil to na herce. Nakonec jej přijali na brněnskou JAMU.

Vystudoval brněnskou JAMU, v ročníku byl třeba s Jiřím Bartoškou, Pavlem Zedníčkem nebo Janou Švandovou. Po škole nastoupil do brněnského avantgardního Divadla Na provázku, pak působil v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. V roce 1976 se vrátil do Prahy a do roku 1990 hrál v Divadle Na zábradlí. Když se tato scéna rozpadla, založil Heřmánek Divadlo Bez zábradlí, jedno z prvních soukromých divadel v Česku.

Je znám i z dabingu, jeho hlasem mluví třeba Doyle (Martin Shaw) z britského seriálu Profesionálové. V dabingovém studiu se seznámil i se svou druhou ženou Hanou. Mají spolu tři syny, z prvního manželství má Heřmánek ještě dvě dcery.

V případu sobotního tragického úmrtí herce Karla Heřmánka na střelnici nedaleko Příbrami byla nařízena soudní pitva. Heřmánek svůj život podle všeho dobrovolně ukončil, když na střelnici proti sobě obrátil zbraň.