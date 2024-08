Stále však platí, že příznivci vodních radovánek najdou řadu bezpečných míst. A venkovní koupání je i po přechodu prázdnin do jejich druhé poloviny pořád aktuální. Mírné ochlazení během prvního srpnového týdne nebyl z pohledu počasí žádný ústup od velmi teplého období; vlastně ani výraznější zaškobrtnutí. Podle předpovědi meteorologů se léto opět vrátí v plné síle. Už v polovině týdne.

Pražským biotopům se letos zatím daří

Jestliže se pro posuzování kvality vody používá pětibodová stupnice obdobná známkování ve škole, v Praze nejnověji dostupné hodnocení pomyslnými jedničkami nejvíce láká k návštěvám koupališť s přírodním čištěním vody na Lhotce a v Radotíně, rybníku Motol a betonové nádrže Divoká Šárka.

Stupněm 2 není v metropoli aktuálně hodnocena žádná ze sledovaných lokalit, avšak padlo po jedné trojce, čtyřce – a nechybí ani pětka. Tu, ve slovním vyjádření „zákaz koupání“ s odůvodněním, že voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, dostal Šeberák již 19. července – a od té doby se nic nezměnilo. Podle sdělení ředitelky pražské hygienické stanice Zdeňky Shumové překračují limity vodní květ a koncentrace chlorofylu – přičemž vadí především sinice produkující toxiny, které mohou způsobit akutní otravu projevující se nejen střevními a žaludečními obtížemi a bolestí hlavy, ale i trvalým poškozením jater.

Stupněm 4, což je označení pro vodu nevhodnou ke koupání, byly klasifikovány vzorky odebrané v koupališti Džbán. I zde může voda představovat zdravotní riziko, přičemž koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabeným imunitním systémem. Trojka pak kvůli zvýšenému výskytu sinic, avšak koupání ještě neomezujícím, patří Hostivaři. Ani zde však nejsou u vnímavých jedinců vyloučeny zdravotní obtíže – a platí doporučení se po koupání osprchovat.

Desítky míst s vodou na výbornou

Ve středních Čechách se vlivem vysokých teplot kvalita vody leckde pohoršila, nicméně stále v rámci kraje zůstává 26 sledovaných lokalit s hodnocením nejpříznivějším stupněm 1. Naopak nejhorší klasifikace – čtyřka označující vodu nevhodnou ke koupání – je zde jediná; kvůli sinicím patří jezeru Ostrá na Nymbursku.

Tradičně s největší pozorností bývají sledovány hojně navštěvované přehradní nádrže Slapy a Orlík. K nim Luboš Mandík z územního pracoviště krajské hygienické stanice po Příbram a Benešov připomíná, že vlivem extrémně teplého počasí tam už voda není tak průhledná jako dřív – nicméně situace není nijak dramatická a milovníci vodních radovánek se nemusejí omezovat. „Většinou došlo pouze k rozvoji fytoplanktonu, se kterým souvisí zvýšený obsah chlorofylu. Obsah sinic se však významně nezměnil,“ nabízí Mandík uklidňující shrnutí.

Ve středočeské části Orlíku dostala kvůli nárůstu obsahu sinic známku 3 koupací oblast Popelíky. Další lokality, Lavičky, Podskalí a Trhovky, mají kvalitu vody klasifikovánu stupněm 2 kvůli snížené průhlednosti. Dvojky většinou platí i pro Slapy. „Stupněm 2 je zde hodnocena voda v koupacích oblastech Županovice, Živohošť, Nová Živohošť a Měřín; v lokalitách Nová Rabyně a Ždáň je voda stále klasifikována stupněm 1,“ konstatoval Mandík.

Připomíná, že už před dvěma týdny byla kvůli zvýšenému obsah sinic a chlorofylu hodnocena stupněm 3 voda v písníku Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Na tom nic nezměnily ani rozbory nejnověji odebraných vzorků. Dále Mandík připomíná lokality se známkou na úrovni druhého stupně: „Zvýšený obsah chlorofylu byl zaznamenám v koupací oblasti Hradišťko I v okrese Kolín nebo na Praze-východ v přírodním koupališti Vyžlovka, na Proboštských jezerech a rybníku Jureček.“

Stupeň 3 zůstává jako hodnocení kvality vody také Novému rybníku v Příbrami – zde to však není kvůli sinicím. Souvisí s možným – avšak nepotvrzeným – výskytem cerkárií. To jsou larvy motolice ptačí, parazitující na vodním ptactvu a plžích, jež člověku mohou způsobit kožní problémy: „kopřivku po koupání“. Zatím se nepodařilo nasbírat dostatek plžů, aby to umožnilo biologické vyšetření s průkazným výsledkem; znovu se o to hygienici pokusí v tomto týdnu. Prozatím Mandík nabízí základní radu: „Možnost ‚napadení‘ cerkárií se zvyšuje s délkou koupání, proto doporučuji setrvat ve vodě kratší dobu.“