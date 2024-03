Nejteplejším dnem o prodlouženém víkendu bude jednoznačně sobota s polojasnou oblohou a denními teplotami dosahují až 23 °C. Během neděle budou podle meteorologů teploty obdobné, kolem 20°C.

S velikonočním pondělím zesílí čerstvý vítr s místy nárazy kolem 15 m/s, který teploty lehce ochladí a denní maxima se budou držet mezi 17 až 19°C.

O velikonočním týdnu nám počasí předvede, co umí, říká meteoroložka Honsová

Jarní počasí ocení jistě i návštěvníci v Zoo Praha, kde je připravený víkendový speciální program. Při nedávném zahájení 93. hlavní sezóny byla také slavnostně otevřena expozice Gobi, kde o Velikonocích budou zdarma probíhat komentované prohlídky.

Největším lákadlem ale zajisté v zoologické zahradě zůstává tříměsíční gorilí samička Mobi, u které se v sobotu i v neděli bude konat speciální setkání.

Velikonoční pondělí se ponese v tématickém duchu u více než dvaceti druhů zvířat napříč zahradou. Specialitou jistě bude krmení manulů nebo setkání u populárních kapybar.

Gorilí samice Duni s malou samičkou Mobi:

29. března: Velký pátek v Zoo Praha

-Na Velký Pátek se podle pověstí otevírají hory a skály, které vydávají své poklady. Přijďte si do zoo zahrát rodinnou stopovačku. Na úspěšné řešitele čeká odměna!

30. března a 31. března: Velikonoční víkend v Zoo Praha

-11.00 Exkurze za nejvzácnějšími kachnami světa, morčáky paranskými Vydejte se s průvodcem na komentovanou vycházku Ptačími mokřady. sraz s průvodcem u běžeckého radaru

-14.00 Výprava do Gobi Prozkoumejte nově otevřený expoziční celek (nejen) pro koně Převalského. sraz s průvodcem u horní stanice lanovky

-16.00 Jak se daří malé Mobi v Rezervaci Dja Užijte si pohled na bezmála tříměsíční samičku gorily a zjistěte, co je u ní nového. Sraz s průvodcem u Toulavého autobusu před vstupem do Rezervace Dja

1. dubna: Velikonoční pondělí v Zoo Praha

-Velikonoční komentovaná krmení a setkání u zvířat napříč areálem Zoo Praha.

-Volejte hrochovi do Zoo Praha. Na speciální aprílovou linku na číslo 296 112 300 mohou zájemci telefonovat panu Hrochovi od 10 do 15 hodin.