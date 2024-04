Lokomotivy i auto Prahu opustily

Podívaná o tatrovce, navíc instalovaná v historické garáži, představuje příběh vozu z roku 1937 (unikátního mimo jiné tím, že se zachovalo i původní čalounění) a jeho náročné restaurování. To zahrnovalo nejen obnovu a konzervování původních prvků, ale i odstranění změn, doplněných zejména během provozu v padesátých a šedesátých letech minulého století. V obnovené kráse, na což v depozitáři čekal bezmála půl století, byl tento automobil představen v dopravní hale NTM na Letné před týdnem.

V jejím sousedství byly k vidění také restaurované parní lokomotivy 411.019 zvaná Conrad Vorlauf z roku 1873 a tendrová parní lokomotivu 210.001 označovaná Serényi z roku 1905. Ty se však zde objevily již loni v srpnu a v první polovině září, kdy se tam obě mašiny zastavily cestou z dílen do svého nynějšího působiště. Aktuálně jsou umístěny v Železničním depozitáři NTM v Chomutově. Tam našla své místo i parní lokomotiva 464.102 přezdívaná Ušatá z roku 1940, již muzeum po generální opravě představilo koncem listopadu jízdou pro pozvané hosty z pražského hlavního nádraží do Hostivice a zpět.

V Chomutově by zmiňované lokomotivy měly být k vidění po pět let – přičemž se počítá s tím, že Ušatá, opravená jako exponát nadále schopný plného provozu (a mající i platné všechny potřebné revize a osvědčení), bude vyrážet i na další vyjížďky do regionu. Pro budoucnost pak je v plánu, že se zmiňované lokomotivy vrátí do Prahy. Měly by pařit k nejobdivovanějším exponátům budoucího Muzea železnice a elektrotechniky, jehož vybudování se připravuje v sousedství Masarykova nádraží.

Unikátní parní lokomotivy konečně v technickém muzeu. Ale jen na dva týdny

Podle očekávání bude otevřeno v roce 2028 – jako součást oslav 110. výročí vzniku samostatného československého státu. Generální ředitel NTM Karel Ksandr při představení renovovaných lokomotiv netajil, že dočasné umístění cenných exponátů mimo Prahu výrazně pomohlo při hledání peněz na jejich opravu. Podařilo se tak získat dotace z evropských peněz ve výši 85 procent nákladů, což by v metropoli považované za bohatý a rozvinutý region nebylo možné.

První dubnová sobota s parním vlakem

Představení opravené Ušaté pro veřejnost chystá NTM na sobotu 6. dubna. Tehdy se uskuteční první veřejná jízda muzejního vlaku, s vagony pocházejícími převážně ze sedmdesátých let minulého století, v čele s touto parní lokomotivou. Pojede na trase z Ústí nad Labem přes Teplice v Čechách, Bílinu, Most a Chomutov do Žatce; pak také zpět. Jana Dobisíková z NTM očekává, že do Ústeckého kraje přiláká tato událost i řadu příznivců železniční nostalgie z Prahy a okolí. Ti si ale budou muset přivstat, aby byli na místě včas: při odjezdu z ústeckého hlavního nádraží lokomotiva zahouká již v 9.15.

„Cílem jízdy je Žatec, kde bude probíhat bohatý doprovodný program k zahájení turistické sezony,“ připomněla Dobisíková. Do města s řadou památek, ale i expozic věnovaných chmelařství a pivu, historický vlak dosupí v 11.17. Na zpáteční cestu se pak vydá ve 14.30.

Jako prima výlet, který zájemcům umožní propojit zážitek z jízdy parním vlakem s návštěvou města, jež nabídne program k „odemykání nové sezony“, doporučuje tuhle cestu i vedoucí PR oddělení NTM Jan Duda. Právě Ušatou v čele soupravy označil za velké lákadlo. „Lokomotiva, která sloužila na tratích do roku 1978, je unikátním dokladem meziválečné československé konstrukční školy,“ připomněl.

Pamětníkům zhruba ve věku 50+ však umožní zavzpomínat na cestování v dětství i mládí rovněž vagony zařazené do muzejního vlaku. „Základ soupravy tvoří osobní vůz se služebním oddílem řady BDa z roku 1974, vozy řady Bai z období 1973–1974, lehátkový vůz s bufetovým oddílem BRcm z roku 1984 a rychlíkový vůz s kupé I. a II. třídy řady ABa z roku 1973,“ vypočetl. S tím, že „vstupenky“ do vlaku (pojem „jízdenka“ se zde nepoužívá) si zájemci mohou na webu ntm.cz pořídit už nyní.

PODÍVEJTE SE: Unikátní parní mašina zase bude vozit lidi. Za rok a půl

„Vstupné do vlaku je v předprodeji cenově zvýhodněno,“ upozornil Duda. Při nákupu předem vyjde dospělého pasažéra jízda na 300 Kč; děti ve věku od tří do patnácti let se svezou o stokorunu levněji. Při prodeji na peronu budou ceny vyšší – pokud tedy ještě nějaké lístky zbudou. „Vstupenku do vlaku mohou účastníci jízdy využít do konce letní sezony 2024 jako jednorázové vstupné do Železničního depozitáře NTM v Chomutově,“ řekl dále Duda. Fandové železnice, kteří si nenechají ujít oba zážitky, se tak vlastně svezou za stovku: plnocenná vstupenka do depozitáře vyjde na 200 Kč, již jim lístek z parního vlaku může ušetřit.