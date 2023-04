/FOTOGALERIE/ Příznivci krásy starého umění i desetiletími prověřených užitkových či okrasných předmětů měli příležitost setkat se s těmi nejzasvěcenějšími sběrateli a odborníky v prostorách Novoměstské radnice u Karlova náměstí v centru Prahy. Od čtvrtka do neděle se tam konal veletrh starožitností Antique, který je u nás největší prodejní přehlídkou starožitných předmětů.

Ze 48. veletrhu starožitností Antique. | Foto: Asociace starožitníků

Ty dokážou oslovit nejen znalce a nadšence nebo lidi, pro něž vlastnit něco podobného patří k dobrému tónu. Zvláště v dnešní nejisté době se investice do nich mohou stát i zajímavou a atraktivní cestou, jak ochránit své úspory před znehodnocováním inflací. I na to tentokrát kladli důraz organizátoři z Asociace starožitníků, která sdružuje nejen obchodníky se starožitnostmi, ale i galeristy, antikváře nebo třeba restaurátory. I úplní laici si tak z osmačtyřicátého ročníku veletrhu mohli odnést poučení: experti doporučují zejména investice do stříbrných uměleckých předmětů a historického porcelánu.

Příhodná doba k nákupu

Viceprezidentka Asociace starožitníků Simona Šustková vysvětluje, proč je právě nyní vhodná příležitost k nákupu: v posledních letech se ceny starožitných šperků zvyšují jen nenápadně.

„Cena zlata narůstá pomalu a ceny stříbra se zatím příliš nevychýlily, takže u cen šperků se ještě příliš neprojevují inflační nárůsty,“ říká Šustková. Tak to ale nejspíš nezůstane a ceny vyskočí nahoru. Sama přitom sází spíš na stříbrné předměty: „Osobně je považuji za potenciálně nejlepší investici z hlediska budoucího nárůstu ceny.“

Neplatí to ale pro zlato a stříbro obecně. To plyne ze slov prezidenta Asociace starožitníků Jana Neumanna, jenž upozorňuje, že prodej zlatých a stříbrných sběratelských mincí a medailí nyní naopak atakuje aukční rekordy. „Je vidět, že sběratelská cena této komodity společně s cenou drahého kovu vzbuzuje v lidech jistotu,“ míní.

Pro uložení peněz Šustková aktuálně doporučuje třeba i vzácný porcelán z našich nejstarších porcelánek či kvalitní umělecký porcelán z továren v Míšni, ve Vídni či v Sèvres.

Ze 48. veletrhu starožitností Antique.Zdroj: Asociace starožitníků

„Po covidovém poklesu jsou ceny na nižší úrovni, než tomu bylo před deseti lety. Totéž se dá říct o unikátním starožitném skle. Z toho vyplývá jediné: je vhodná doba nakoupit,“ vysvětluje Šustková. Současně tím ale potvrzuje rizikovost investice: kdo by před deseti lety uložil úspory do křehké krásy a nyní peníze potřeboval, prodělá. I tenkrát se přitom dalo odhadovat, že ceny by mohly jít nahoru.

Jako celek se trh se starožitnostmi všeho druhu, tedy třeba včetně obrazů, grafik, starožitných zbraní nebo historického nábytku, po covidových uzavírkách obchodů podle prezidenta Neumanna oživil. „Prodeje se pohybují v lepších průměrech,“ konstatuje.

Amatéři získají přehled

Veletrh Antique je tradiční prodejní přehlídkou, kde své exponáty představují ověření vystavovatelé z řad českých starožitníků. Jejich asociace ho pořádá vždy na jaře a na podzim, pokaždé se přitom uskuteční obchody v hodnotě kolem 40 milionů korun. Manažerka veletrhu Lucie Gorovoj připomíná, že každoročně přichází kolem 15 tisíc návštěvníků, z velké části jde o laickou veřejnost: zájemci mohou obhlédnout nabízené starožitnosti a zorientovat se v cenách.

Vedle znalců tak přijde i hodně amatérů, kteří se například chtějí dozvědět, co by se dalo utržit za věci z dědictví po předcích. Skutečně se však objevují i lidé, kteří ve starožitnostech hledají cestu k bezpečnému uložení peněz. Někteří vystavovatelé jsou však obezřetní, protože se setkali rovněž s podvodníky: s lidmi, kteří si pod záminkou předstíraného zájmu jejich nabídku vyfotili a snímky pak použili k různým nekalým účelům: třeba k fiktivním nabídkám na internetu, kdy se snažili získat peníze za věci, které nikdy nevlastnili.