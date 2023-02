„Budeme řešit dopravu! Budeme pokračovat ve výstavbě metra D, přípravě městského okruhu a posílíme veřejnou, cyklo i pěší dopravu,“ aktualizoval následně svůj příspěvek. Tvrzení potvrdil i bývalý primátor a současný první náměstek Zdeněk Hřib (Piráti), který má nyní na starosti dopravu. „Stavební povolení budeme mít zhruba v době, kdy se dokončí metro D. Tedy v roce 2029,“ uvedl.

Pražští radní se na prvním řádném zasedání sejdou příští pondělí

Tedy ani jeden z projektů nestihne nově zvolené vedení metropole podle současných harmonogramů v tomto volebním období dokončit.

„Za primátora Bohuslava Svobody v letech 2010 až 2013 bylo nejméně stabilní období. Příprava metra D za jeho primátorství zamrzla. Bojím se, že i ostatní sliby koalice Spolu týkající se plánů na příští roky, jako je dokončení okruhu nebo metra D, se neuskuteční. Za rok zase přijdou, že to nebude,“ nešetří kritikou Adam Scheinherr (Praha sobě), který měl na starosti dopravu v uplynulém volebním období.

Koaliční smlouva je údajně vágní

Zveřejněná úmluva Pirátů, Spolu a STAN nastiňuje i další projekty, kterým se chce koalice na vládním půdorysu do roku 2026 věnovat. V pěti velkých investicích pro Prahu, které koaliční smlouva definuje, je kromě zmiňovaného ještě popsán apel na ministerstvo dopravy, aby urychlilo výkup pozemků pro pražský okruh a stavbu zbývajících úseků. Rada chce současně podpořit rozvoj železnice v Praze i navazujících tratí.

„Problém je spíš to, jak je to stručné, a co tam všechno není. S takhle vágní textací totiž bude moct Kovářík, Udženija a Pospíšil vykřikující ‚auto není hřích‘ zablokovat Hřibovi prakticky jakýkoliv nový přechod nebo jakýkoliv cyklopruh. Opřou se o věty ‚budeme vylepšovat silniční síť‘ a když Hřib ukáže na ‚zlepšování podmínek pro chodce a cyklisty‘, poklepou prstem na ‚tam, kde je to účelné‘,“ uvedl ke znění koaliční smlouvy zastupitel Prahy 3 Matěj Michalk Žaloudek (Zelení).

Spolu vyloučilo Kordovou Marvanovou z klubu. "Nejsem součástí koalice," řekla

Jedinou z priorit velkých městských investic, která se netýká dopravy, zůstává stavba Vltavské filharmonie. Ani tady ale nejde o příliš přesné znění. „Budeme pokračovat v přípravě Vltavské filharmonie včetně zajištění spolufinancování soukromým sektorem a budeme usilovat o dohodu se státem na spolufinancování provozu.“ Stojí v jednom z bodů programových priorit u projektu, který za srdcovou záležitost označil sám Svoboda.

Pražští radní se už dříve hájili tím, že své záměry a programové priority upřesní v následujících týdnech. První konkretizace drobnějších projektů stručně zazněla už po pondělním prvním jednání pražské rady. Podrobné upřesnění k velkým investičním projektům ale zatím zmíněno nebylo.

Podle dostupných informací by se podrobněji projektům a krokům rady mělo věnovat programové prohlášení koalice. To by mělo být hotové do konce března. Na jeho částech budou pracovat jednotliví radní, kteří je následně představí svým kolegům a nakonec jej schválí městská rada. Podle Hřiba půjde o rozvinutí obecných tezí uvedených v koaliční smlouvě.