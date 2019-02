Praha – Praha ve středu postaví pro mrznoucí bezdomovce stan. Vyrůst má na Rohanském ostrově, vejde se do něj asi 50 lidí. Další přístřešky budou zřízeny podle potřeby. Řekli to náměstek primátora Ivan Kabický (ODS) a ředitel magistrátní organizace Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján. Kromě stanu pro lidi bez přístřeší bude muset být postaveno i zázemí, například toalety.

Celoročně fungující zařízení, kde mohou bezdomovci přespat, se již dostávají na hranici své kapacity. Rozhodnutí postavit stan vyplývá i z toho, že noční teplota má podle předpovědi tři dny po sobě klesnout deset a více stupňů pod bod mrazu.

„V případě vyčerpání všech možností ubytovacích kapacit a pokračování mrazivého počasí je hlavní město připraveno umístit takovéto mobilní zařízení ještě v další lokalitě na území města,“ uvedl Kabický. Dodal, že má pro takový případ vybrány dvě další místa, kde se bezdomovci sdružují.

Nafukovací hala

Praha chtěla původně pro bezdomovce postavit nafukovací halu. Metropoli ji věnovala soukromá společnost. Podle města by ale byl její provoz příliš drahý, od plánu proto ustoupila. Podle zástupců firmy je ale za rozhodnutím obava z možného poklesu volebních preferencí v té čtvrti, kde by měla hala stát.

Kabický zdůraznil, že umístění většího počtu bezdomovců na jedno místo je problematické. Lidé se podle něj poté perou, často jsou prý opilí a pod vlivem drog. „Těch 120 lidí na jednom místě by se nedalo zvládnout. Ani dvě auta strážníků by se tam neodvážila vkročit,“ podotkl Kabický.

Podle ředitele pražské záchranné služby Zdeňka Schwarze Praha soustředí lidi bez domova z celé republiky. Poznamenal, že jejich ošetřování přináší záchranné službě komplikace. Do lokalit, kde se bezdomovci zdržují, prý vyjíždějí pouze s městskou policií, protože se do nich zaměstnanci bojí.

Podle Jána je v současné době v zařízeních, která umožňují bezdomovcům strávit mrazivou noc v teple, 480 míst. Na dnešní den bylo obsazeno 420 z nich.

Své služby například rozšířila Naděje, která nechává i přes noc otevřené denní centrum, a také azylový dům sv. Terezie v pražském Karlíně. Arcidiecézní charita Praha uvedla, že potřební tam budou moci v době mrazů využít k přenocování také prostory jídelny v Pernerově ulici. Do jídelny může každý večer přijít nejmíň třicet lidí. Jiné kapacity azylového domu jsou vyčerpány.

Hermes se otevře i přes den

Pro bezdomovce se ve středu otevře i během dne loď Hermes, kde mohou jindy pouze přespávat. Lidé bez přístřeší na ní také nemusí platit dvacetikorunový poplatek za vstup.

Mrazivé počasí, které v těchto dnech dorazilo do Česka, si pravděpodobně v Praze vyžádalo v noci na dnešek první oběť. V bývalém zahradnictví na pražském Veleslavíně byla nalezena žena, která podle policie možná podlehla chladu. Pokud by se to potvrdilo, šlo by od poloviny října o jedenácté úmrtí, u kterého nelze vyloučit souvislost s počasím. Záchranáři dále ošetřili 55 podchlazených.

Podle Schwarze během loňské zimy záchranáři ošetřili 155 podchlazených lidí, kteří mohli být bezdomovci. Od poloviny října do konce března také zemřelo 53 lidí bez přístřeší.

Silné mrazy budou v Česku do konce týdne. Meteorologové varovali, že přes den může být minus 14 stupňů, v noci klesne rtuť až pod minus 30.

