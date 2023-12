Tak roztančený a veselý! Mírnou obměnou tradičního vánočního přání lze poměrně výstižně přiblížit zahájení adventu v Praze 2 na náměstí Míru. V neděli 3. prosince odpoledne se na tamních oblíbených vánočních trzích konalo tradiční Adventní zastavení u Ludmily. Nejprve zástupci radnice městské části rozdávali návštěvníkům malé vánočky, posléze došlo na rozsvěcení vánočního stromu. A bylo originální.

Jana a Alena z Prahy 4 si atmosféru adventních trhů na náměstí Míru pochvalují: určitě se vyplatí zajet si na Prahu 2. | Video: Milan Holakovský

Vánoční trhy před svatoludmilskou bazilikou jsou na „Míráku“ už v plném proudu – a vévodí jim stromový kužel, který září už týden. Jak tedy nyní zařídit slavnostní rozsvícení? Starosta Jan Korseska (ODS) nechal na náměstí rozzářit ještě jeden menší stromek – s tím, že ten bude přenesen do haly nedaleké radnice městské části a má rozdávat radost tam. Protože nechyběl doprovod muzikantů, pustil se starosta i do zpěvu – a dokonce se dal i do tance.

Mimo jiné Korseska připomněl, co ho mimořádně potěšilo. „Návštěvníci, kteří dvacet let žijí v Berlíně, byli na Staroměstském náměstí – a tam jim řekli, že jestli chtějí vidět krásné trhy, ať jedou na Mírák. To mi udělalo strašnou radost,“ řekl starosta. Ještě předtím Deník prakticky totéž slyšel od od dvojice návštěvnic; od Jany a Aleny, které přijely z Prahy 4. Užívat si vánoční atmosféru prý chodí nejraději právě na náměstí Míru.

Zdejší trh, který i ony daly do protikladu se Staroměstským náměstím zaplněným davy cizinců, na ně působí jako „lidový, hezky český a takový lidský“. Obě ocenily i novinku v podobě vratných kelímků s padesátikorunovou zálohou. Na rozdíl od minulosti nejsou použité plasty poházené všude kolem. „Myslím, že je to posun k lepšímu,“ míní Alena.

Chvílemi je atmosféra vysloveně domácká. Je skutečně zřetelně vidět, že zdejší trh neláká jen lidi, kteří odněkud přijeli – třeba i z velké dálky – ale vánoční atmosféru si přicházejí užívat lidé, kteří skutečně přišli. Po svých; z nedalekých domovů. Mezi stánky se tak potkávají i známí, kteří si podávají ruce, dokonce se i objímají – a Deník také opakovaně zahlédl, jak na sebe „ahoj“ navzájem volali procházející návštěvníci a obsluha stánku.

Stánky zde nabízejí rozmanitou všehochuť. Vybírat lze nejen mezi různorodým občerstvením, pochoutkami „na doma“ a nápoji; nechybí ani vánoční dekorace či nabídka dárků. Každý si přitom může vybrat, co nejlépe vyhovuje jeho chuti i peněžence. Například vedle „nezbytného“ svařáku je k mání třeba grog, ať už připravený z rumu, nebo z punče. Ovšem navštívit zdejší trh a neochutnat vyhledávané lákadlo nazvané levandulový švihák – to snad nejde. Nebo trdelníky lišící se podobou i velikostí: je libo samotný za 80 Kč, plněný za 90 – či od jiného stánku za stovku?

Zdroj: Milan Holakovský

Návštěvník Petr Deníku potvrdil, že i pro něj trh na náměstí Míru dýchá zcela originální atmosférou. „Velký tak akorát, aby bylo k mání vše a ještě něco navíc, ale zase nebyl zbytečně rozsáhlý,“ zhodnotil. Navíc, jak připomněl, pokud někdo podobně jako on přijel metrem, cestou se může ještě zastavit na malém trhu na Tylově náměstí.

Farář od sv. Ludmily Jakub Karel Berka připomněl, že advent začal nyní v neděli – nicméně adventní trhy před bazilikou se otevřely již před 14 dny. „Já velice držím to, aby se advent prožíval a Vánoce byly ten den, kdy mají být – ale pochopil jsem, že čím je větší napětí a lidé mají různé starosti, jejich touha po tom svátečním je mnohem silnější,“ připomněl. Snahu vše urychlit tudíž chápe – a je rád, že lidé přicházejí. „Moc vám všem přeji, abychom v adventním čase odložili jakoukoli hrubost, protože pokud se to povede, dostaví se pravá radost, po které tolik prahneme a tolik ji potřebujeme,“ oslovil posluchače.