Na Staroměstském náměstí se v sobotu rozsvítí vánoční strom, který vyrostl v Kytlici na Děčínsku. Osvítí ho přes šest kilometrů světelných kabelů v červené a zlaté barvě a nabídne každou půl hodinu světelnou animaci. Spotřeba energie bude podle organizátorů trhu minimální. Náklady na výzdobu odpovídají zhruba 40 korunám za hodinu. Strom bude svítit každý den od 16:00 do půlnoci.

Letos se kvůli ekonomické situaci budou zdražovat nájmy stánkařů, a to zhruba o inflaci. "Po třech letech, co znovu začínáme, jsem nesmírně rád, že většina prodejců vytrvala a vydržela, velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom vytvořili krásnou vánoční atmosféru,“ uvedl Votruba. Zdraží se i občerstvení. Klobása bude letos stát 120 korun, svařené víno bude za 90 korun. Prodejní stánky prodejci otevřou každý den od 10:00 do 22:00.

Prahu rozzáří vánoční světla. Adventní atmosféra v metropoli bude ale úsporná

Po celé adventní období bude na Staroměstském náměstí i kulturní program. "Chybět nebudou folklórní, národopisné i dětské soubory z České republiky i ze zahraničí. Doplní je taneční vystoupení a programové bloky pro všechny generace. Kromě vystupujících z celého Česka hosté uvidí soubory z Lotyšska, Holandska, Polska, Maďarska, Slovenska, Německa a mnoho dalších. Bude to určitě pestré,“ řekla programová manažerka trhů Simona Štěruská. Součástí programu budou i dětské dílny, které budou otevřeny každou sobotu a neděli od 11:00 do 15:00 a naváže na ně tradiční program.

Na Staroměstském náměstí bude 79 prodejních stánků, na Václavském náměstí 25. Společnost Taiko pořádá také trhy na náměstí Republiky, které budou otevřeny od 24. listopadu do 24. prosince a organizátoři připraví 19 prodejních stánků. Na náměstí Republiky bude možné koupit v době od 18. do 24. prosince vánoční kapry.

Podívejte se: Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil vánoční strom