Na Karlově náměstí jsou každoročně v prodeji vánoční stromky hned vedle nemocnice. „Prodávat budeme do soboty do 20 hodin. Moc dalších nových stromků ale už vozit nebudeme. Uvidíme podle prodeje, ale spíš budeme doprodávat, nechceme, abych nám jich tu moc zbylo,“ popisuje prodavač stromků s tím, že pro neprodané kusy příliš využití není. „Dají se třeba do zoo, jako podestýlka,“ dodává.

Zdroj: Eliška Stodolová

Do soboty a podle situace možná i do neděle budou v prodeji stromky i u výstupu z metra na Andělu. „Zatím nic nedokážu slíbit, uvidím, podle zásob,“ říká místní prodavačka Marie. Za to prodejci na náměstí Bratří Synků v pražských Nuslích už mají jasno. Prodávat budou i v neděli dopoledne. „Jako každý rok tu budeme do nedělního poledne. Prodává se asi tak všechno, možná o trošku víc jedle. Ceny jsme nechali stejné jako loni,“ popisuje jeden ze tří prodavačů, kteří se tu o stromky starají.

Od stovek po tisíce

Ceny stromků se liší podle velikosti i druhu. Výběr je velký – malé, několikametrové, v květináči nebo jen větve. Smrk pichlavý vyjde u Karlova náměstí od 469 až do 749 korun. Cena se liší podle druhu. Za druhý oblíbený vánoční strom, jedli, dají zákazníci od 399 do 999 korun. Za jedli kavkazskou utratí zájemci v Nuslích 600 korun za metr a na Andělu je jedle vyjde od 399 do 1099 korun.

Vedle cen mají prodejci u Karlova náměstí také návod, jak o vánoční stromek pečovat. „Po zakoupení doporučujeme ponechat strom v transportní síti. Odřízněte na řezu stromku tenký plátek a postavte stromek do nádoby s vodou. Uvidíte, že stromek s čerstvě provedeným řezem přijme přibližně 5 litrů vody. Frézovaný stromek nezkracujte. Kupte si speciální výživu vánočních stromků. Postavte ho na chladné vlhké místo – nejlépe někam ven. Stromek 2x – 3x pokropte,“ zní některé rady pro zákazníky, díky kterým stromek déle vydrží.

Půjčovny jsou beznadějně vyprodané

Stromek už má i paní Lucie z Prahy. „Letos máme jedli z OBI. Poslední roky kupujeme tam, protože bývá nejlevnější. Dříve jsme si vánoční strom půjčovali z půjčovny, jsou ale hned pryč. Využili jsme to asi dvakrát nebo třikrát a seděli jsme v přesný čas u počítače a snažili se najít něco hezkého,“ popisuje.

Půjčoven vánočních stromů není moc. Do Prahy zaváží jen pár. Z toho jedna je v tuto chvíli už beznadějně vypůjčovaná a druhá v letošním roce stromky nepůjčuje, a to z důvodu plánované změny majitele.

Popularita půjčování stromků, která je ekologičtější, každým rokem stoupá. Firmy nabízejí dovoz přímo domů a odstrojený stromek si po dvou týdnech zase vyzvednou.