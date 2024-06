V uplynulých třech letech soutěži dominovaly stromy ze severních regionů. V minulém roce se výhercem stal jehličnan z Libereckého kraje, který vážil přes pět tun a měřil 22 metrů. Zajímavostí bylo šedesát hvězd, které strom zdobily. Ty vůbec poprvé vytiskla 3D tiskárna a jako materiál jí posloužil recyklovaný plast.

Ze smrku ztepilého, který v minulém roce zdobil pražské Staroměstské náměstí, vznikly zahradní prvky do dvou domovů pro seniory. Domovu Sulická zástupci hlavního města předali dva hmyzí hotely a tři vyvýšené mobilní záhony. Další vyrobený prvek, zahradní lavice, putoval do Domova seniorů v Mimoni. Pražský vánoční strom se tak poprvé symbolicky vrátil i do kraje, kde vyrůstal.

Bourání vánočního stromu na Staroměstském náměstí:

Bourání vánočního stromu na Staroměstském náměstí. | Video: Deník/Radek Cihla

Ideální strom se může nacházet kdekoliv po Česku a má splňovat podle portálu hlavního města daná kritéria. Mělo by se jednat o zdravý jehličnan, nejlépe smrk ztepilý, s rovnoměrnými větvemi. Vysoký by měl mít zhruba 25 metrů a mít pravidelný kmen.

Kandidáta následně prozkoumají odborníci, kteří určí, zda je pro umístění na Staroměstském náměstí bezpečný. Šéf městské společnosti THNP, která je zodpovědná za pokácení a převoz stromu, Tomáš Jílek zároveň dodává: „Nikdy nekácíme stromy, které by stejně nebylo nutné z důvodu bezpečnosti nebo plánované stavební činnosti pokácet tak jako tak“.

Vítěz soutěže má od společnosti přislíbenou finanční odměnu, která byla minulý rok deset tisíc korun. Zájemci mohou zasílat své tipy na email info@taiko.cz a čas na to mají až do 15. září 2024.