Přípravu na oslavy Vánoc dostala na starosti městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP), která ozdobila celkem jedenatřicet vánočních stromů napříc celou Prahou včetně – logisticky nejnáročnějšího – smrku na Staroměstském náměstí. Další jehličnany se nachází například v Letňanech, v Troji nebo Dolních Počernicích. Mezi posledními se rozsvítil vánoční strom na Mariánském náměstí před budovou magistrátu.

Pražský radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) při té příležitosti zopakoval, že i přes koronavirová omezení nechce vedení metropole Pražany připravit o „slavnostní a přátelskou atmosféru spojenou s adventem coby nejkrásnějším období roku“.

Světelné dekorace na pouličních lampách jsou vlastně už tradicí předvánoční Prahy – letos jich magistrátní firma nainstalovala okolo jedenácti set.

Zvonky, hvězdy, komety i svíčky

„Stožáry jsme vyzdobili celkem čtyřmi sty světelnými vločkami, dvěma sty třiceti zvonky, dvěma sty hvězdami a šedesáti ozdobami ve tvaru komety nebo svíčky,“ popsal v tiskové zprávě Tomáš Novotný, místopředseda představenstva městské společnosti THMP. „Dalších zhruba dvě stě ozdob má pak podobu nejrůznějších řetězů a světelných záclon,“ dodal.

Kromě stožárů veřejného osvětlení se tento rok odzob dočkaly i vánoční stromy a v ulicích se objevilo několik dalších světelných prvků. Podle Novotného je nejefektnější výzdoba v městské části Praha-Čakovice.

„Tam jsme kromě ozdob na veřejném osvětlení rozsvítili i šest vánočních stromů a na náměstí 25. března září volně stojící 3D světelné prvky. Najdete tam světelnou uličku s lavičkou, dvě metr a půl velké vánoční koule a model anděla,“ prozradil Novotný. Facebookové stránky městské firmy vybízejí k návštěvě Čakovic i s dětmi.

„No posuďte sami, není to nádhera?“ zní závěr příspěvku. Co vy na to?