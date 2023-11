/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pražské Staroměstské náměstí už zdobí vánoční strom. Vzhledem k jeho velkým rozměrům byl strom na místo přivezen už v noci, měří totiž 22 metrů a váží skoro pět tun. Více než osm kilometrů světelných řetězů a dalších vánočních ozdob bude rozsvíceno v sobotu 2. prosince odpoledne.

Vánoční strom na Staroměstském náměstí. | Video: Deník/Radek Cihla

V letošním roce se na Staroměstském náměstí postavil strom z Libereckého kraje, konkrétně z Petrolitic pod Ralskem na Českolipsku. Strom přihlásil soukromý majitel do soutěže Hledá se strom, obával se totiž, že by mohl spadnout na chalupu, přes kterou byl nakloněný. Pracovníci z Technologie města Prahy jehličnan pokáceli a převezli poslední listopadovou sobotu.

Během úterý 28. listopadu zároveň začalo jeho zdobení. Ponese na sobě více než osm kilometrů světelných řetězů a téměř 400 různých ozdob.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Prvního rozsvícení se budou moci zájemci dočkat již tuto sobotu 2. prosince, kdy zároveň začínají vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Strom bude svítit až do Tří králů (tedy do 6. ledna), vždy od 16 hodin do půlnoci.

Vánoční poutákZdroj: Redakce

VÁNOČNÍ ANKETA: Nominujte nejkrásnější vánoční strom Prahy