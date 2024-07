Do kterých bezpečnějších prostor – kromě částí sítě metra, o níž je to obecně známo – by se v Praze bylo možné uchýlit v případě útoku? To je otázka, s níž se lidé začali častěji obracet na magistrát už od vypuknutí konfliktu na Ukrajině v roce 2022. Deníku to řekl mluvčí Vít Hofman. Zájemce odkazuje na informace pražského bezpečnostním portálu, kde kryty lze vyhledávat i podle mapy.

Jiné mapové podklady s přehledem stálých úkrytů nabízí mluvčí hasičů Martin Kavka (právě Hasičský záchranný sbor ČR má totiž na starost koncepci ochrany obyvatelstva včetně řešení ukrytí osob). Občany, kteří si vyhledávají informace, odkazuje třeba příručku pro obyvatele „Pro případ ohrožení“, kterou profesionální hasiči nabízejí na svých webových stránkách.

V souvislosti s válečnými událostmi na Ukrajině totiž i naši hasiči čelí řadě dotazů. Lidé se ptají jak na možnosti ukrytí, tak na získání ochranných masek. K zajištění ukrytí nabízejí na webu informace jak hasiči, tak třeba Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Konkrétní informace o zajištění případného ukrytí, ale třeba i o způsobu varování či evakuaci lze získat rovněž od jednotlivých obcí.

Metro, Strahovský tunel … a další

Předpoklad, že v krizové situaci by byl nejdostupnějším útočištěm ochranný systém metra (zahrnující i různá zákoutí, kam cestujícím běžně nezavítají), je správný. Otázkou ale zůstává, do jaké míry by byl skutečně využíván a vyhledáván. Leccos mohou napovědět zkušenosti z Kyjeva staré dva a půl roku – tedy z doby, kdy ukrajinská metropole na začátku konfliktu čelila bezprostřednímu ohrožení. Deníku je zprostředkoval mluvčí hasičů Kavka: „Praxe ukazuje, že těchto staveb lidé ve větším rozsahu k ukrytí nevyužívají. Na Ukrajině i v samém začátku války v roce 2022 byly úkrytové prostory v kyjevském metru využívány jen z 15 procent.“

Další prostor v Praze s vysokou kapacitou ukrývaných osob je po metru Strahovský tunel. V případě nutnosti může přejít do krytového režimu, kdy oba konce zajistí tlakové závěry – a současně jsou k dispozici hygienické zázemí i možnost během krátkodobého ukrytí poskytovat přítomným potraviny. Málo se ví, že Strahovský tunel má i přímé propojení se soustavou metra; konkrétně s tunelem linky B mezi stanicemi Anděl a Karlovo náměstí. Jde o propojovací chodbu, vlastně menší tunel, s kabely a potrubím, ale i s možností průchodu. Pro případ krize mají totiž zásobování tohoto tunelu elektřinou zajišťovat záložní systémy metra.

| Video: Youtube

Metro a Strahovský tunel jsou v Praze jednoznačně nejrozlehlejšími prostorami s možností ukrytí. Dále ještě existuje 37 větších takzvaných STOÚ – stálých tlakově odolných úkrytů – a stovky těch drobnějších. Celkově je na na území hlavního města evidováno 686 STOÚ, přičemž informace o jejich rozmístění jsou k dispozici na pražském bezpečnostním portálu. Stejně jako metro či Strahovský tunel má většina z nich za běžných okolností jiné využití – často se jedná o garáže, skladové prostory či například dílny.

Úloha vlastníků objektů

Pro případ stavu ohrožení státu a válečného konfliktu dále vznikají úkryty „nižší úrovně“ než ty, které jsme si navykli označovat jako „protiatomové“, avšak v případě útoku také mohou výrazně zvýšit šanci na přežití. Mohou být buď stálé (tedy již vybudované, které musí být udržovány v provozuschopném a funkčním stavu, na což dohlížejí hasiči) nebo improvizované. Ty by se upravovaly až v době ohrožení, a to v místech, kde k ochraně obyvatelstva nelze využít stálých úkrytů. Správa či zřizování úkrytů jsou v kompetenci obce či majitele nebo správce objektu; například orgánů společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva.

I pro tyto úkryty se využívají prostory, které běžně, v mírových podmínkách, slouží jiným účelům. Stálé úkryty je třeba v případě potřeby „zpohotovit“. Znamená to označit přístupové cesty k úkrytu, ale také prostor připravit k novému účelu. Čili vyklidit současné vybavení a doplnit, co bude třeba v úkrytu: lavice, lehátka, nádoby na vodu, kyslíkové láhve a podobně.

Připravit improvizovaný úkryt je náročnější. Správce totiž musí nejen zajistit vše jako u stálého úkrytu, ale ještě leccos navíc. V tomto případě by se v rámci zpohotovování vlastně jednalo o přebudování vyhlédnutých částí stavby na úkryt: se zajištěním stropní konstrukce před pádem trosek, zabezpečením plynotěsnosti dotěsněním otvorů, vybavením potřebnými technologiemi…

„Hrozba nebezpečí neurčuje způsob a mechanismus připravenosti úkrytů. O jejich připravenosti a zahájení jejich zpohotovování bude rozhodnuto až při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,“ konstatoval Hofman. Připomněl, že do té doby záleží na majitelích úkrytů, jak sami vyhodnotí rizika a podle toho se pustí do příprav – bez toho, že by čekali na pokyny od státu. Jsou však na místě uměřenost a rozumný přístup. „Předčasné zpohotovování stálých úkrytů a budování improvizovaných lze totiž chápat jako šíření poplašné zprávy,“ připomněl Hofman.

Uvedl, že pro případ krize se počítá s ukrytím všech obyvatel Prahy, a to díky kombinaci ukrytí osob ve stálých úkrytech úkrytech a těch improvizovaných.