KDE: Areál Pražského hradu, Jiřská 3/1, Praha 1

ZA KOLIK: 1499 Kč

Pro zájemce spíše uměleckého vyjádření lásky je tu možnost prožít zamilovaný večer na Pražském hradě spolu s víny ze zámeckého vinařství Lobkowicz Roudnice. Návštěvníci si také mohou prohlédnout Lobkowiczký palác s panoramatickým výhledem na Prahu.

Vstupné zahrnuje welcome drink, kunsthistorickou přednášku, občerstvení stylem flying buffet, ochutnávku vín a setkání s členem rodiny Lobkowiczů.

Valentýnský běh

KDY: 11. února 11:30

KDE: Průmyslový palác na Výstavišti v Holešovicích, Výstaviště, Praha 7-Bubeneč

ZA KOLIK: 100 Kč

V sobotu 11. února můžete vyrazit se svou drahou polovičkou, kamarády nebo rodinnými příslušníky k Průmyslovému paláci na Výstavišti v Holešovicích, kde se uskuteční valentýnský běh. Od 11:30 se totiž všichni zamilovaní proběhnou Stromovkou.

Registrovat se můžete zde.

Hurikán lásky

KDY: 14. února - 17. února

KDE: Hurricane Factory Praha, Tupolevova 736, Praha 9

ZA KOLIK: 2700 Kč

Netradičním zážitkem během oslav může být akce Valentýnský hurikán. V Hurricane Factory Praha pořádají akci pro dvě osoby, která obsahuje 4,5 minuty letu rozdělených do 3 vstupů.

Každá osoba odlétá jeden vstup samostatně, třetí je společný.

V rámci zážitku je spojený i dezert s kávou v místní restauraci.

Valentýn pro nezadané

Večer s knižním hrdinou

KDY: 14. února

KDE: pražské pobočky second handu Knihobot

ZA KOLIK: 50 Kč

V případě, že svátek sv. Valentýna budete trávit osamotě, připravil si pro Vás program knižní second hand Knihobot.

Zájemci si mohou vyzkoušet rande na slepo s knižním hrdinou.

Obrazem: Stromy jako lízátka. Mladá umělkyně zve na výstavu do Kunsthalle

"Na výběr jsou romány i detektivky, nikdy ale přesně nevíte, jaký titul se pod obalem skrývá. K dispozici máte pouze stručný popis – zda se děj odehrává na anglickém venkově nebo s čím se bude hlavní postava potýkat. S jakým hrdinou tedy strávíte večer, zjistíte až doma," uvedla mluvčí knihobotu Zuzana Žižková.

Může se však stát, že překvapení není váš šálek kávy. Knihu si tedy můžete vybrat i podle svých představ přímo na stránkách Knihobotu.

Valentýnské rande

KDY: 14. února 19:00

KDE: Žluté lázně (Modrý bar B), Praha 4–Podolí

ZA KOLIK: ženy do 35 let 290 Kč, muži do 35 let 790 Kč

Příležitost k seznámení nabízí ve Žlutých lázních. Seznámení na živo můžete využít během večera v Modrém baru "B", kde bude atmosféra umocněna světelnou expozicí. Na místě vás večerem bude provázet moderátorka, která vám vysvětlí průběh akce.

Čekají vás krátké 5-6 minutové rozhovory s ostatními účastníky. V případě, že si s některým z protějšků padnete do oka, na konci večera si vyměníte kontakt a další schůzka poté bude plně ve vaší režii.

Na akci Speed dating se můžete zaregistrovat na webových stránkách.

Světla vyprávějí

KDY: Denně 16.00-21.00

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Vstupte do vyzdobeného světelného parku a otevřete první kapitolu svého příběhu plného zářivých světýlek, ozdob, radosti, lásky a výjimečných okamžiků. Nechte se ve Žlutých lázních okouzlit podmanivou světelnou výzdobou a prožijete tu pravou světelnou atmosféru. Nechte se okouzlit září tisíce světýlek, díky kterým zapomenete jako mávnutím kouzelného proutku na veškeré starosti.

Zářivá výzdoba, světelné ozdoby, jedinečné 2D a 3D dekorace a originální sochy vás přenesou do světa, kde prožijete ten nejkrásnější příběh. Rozmanité světelné ozdoby, atrakce a svítivé motivy jsou plné odkazů k pražským symbolům, ale především k těm nejdůležitějším životním hodnotám. Skrývají v sobě skutečné kouzlo, které prozáří čas vám i vašim blízkým.

Pouť zamilovaných ke sv. Valentinu na Vyšehrad

KDY: 11. února 10-16.30

KDE: Vyšehrad, Praha 2

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční Pouť ke sv. Valentinu v rámci Národního týdne manželství se uskuteční v sobotu 11. února v Praze na Vyšehradě. Poutní mše v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Vědkyní na jeden den. Akce inspirovala studentky k vědecké kariéře

Celebruje P. Ing. Mgr. Michal Němeček, děkan Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla. Při poutní mši budou již tradičně vystaveny ostatky sv. Valentina.

Valentýnské venčení pejsků z útulku

KDY: 14. února 14.00-16.00

KDE: Voříškov, Ořech u Prahy

ZA KOLIK: Zdarma

Oslavte svátek lásky originálně. Vyražte na venčení pejsků z útulku. "Naši pejsci ocení každý pohyb v přírodě. Rozdávejte lásku i těm, kteří neměli v životě příliš štěstí. Partner, či partnerka jistě ocení nevšední program na Valentýna," zvou lidé z Voříškova.

Večeře na parníku

KDY: 14. února 19:00-21:00/19:30-21:30

KDE: Dvořákovo náběří - Na Františku, Praha 1

ZA KOLIK: dospělí 1450 Kč

Romantická večeře na nevšedním místě. Plavba na parníku po Vltavě s živou hudbou, rautem a pamětihodnostmi, které budete míjet.

Zoologická zahrada Praha

KDY: 11. února - 12. února

KDE: Zoologická zahrada Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: zdarma

Zoo Praha zve své návštěvníky na valentýnský víkend, který proběhne 11. a 12. února. Během komentovaných prohlídek se návštěvníci dozvědí, která zvířata žijí v trvalých párech a která naopak utvářejí jiné sociální svazky.

"Zjistíte, jak vypadají jejich námluvy a kdo se stará o potomstvo. Pražská zoo tak bude v sobotu i v neděli skvělou destinací nejen na romantickou procházku," uvedla zoologická zahrada.

Valentýnská setkání a krmení

· 10.00 krmení psů ušatých – Afrika zblízka

· 10.30 krmení dikobrazů jihoafrických – Afrika zblízka

· 11.00 setkání u supů mrchožravých – Dravci

· 11.30 setkání u gibonů stříbrných – Vodní svět a opičí ostrovy

· 13.00 setkání u jeřábů panenských – Voliéra pod skalou (u lanové dráhy)

· 13.30 trénink lachtanů jihoafrických – Lachtani

· 14.00 krmení kasuárů přilbových – Austrálie (horní část zoo)

· 14.30 setkání u takinů indických – Pláně (horní část zoo)

Botanická zahrada Praha

KDY: 14. února 18:00-20:00

KDE: Botanická zahrada Praha, Trojská 800/196, Praha-Troja

ZA KOLIK: 790 Kč/pár

Den lásky mohou páry strávit v Botanické zahradě v Troji. Botanická zahrada hlavního města Prahy si pro návštěvníky připravila na úterý 14. února noční komentované prohlídky zvané Valentýnský večer v džungli.

Během večera nabídne Botanická zahrada také noční prohlídku ve skleníku, kde se návštěvníci dozvědí zajímavosti například o milostném životě rostlin či ochutnají víno z Vinice sv. Kláry a dámy obdrží udržitelně pěstovanou růži.

Tygří rodina v zoo má posilu. Přijel jedenáctiletý samec Tiber

"Valentýnský večer v džungli bude po všech stránkách výjimečný. Je určen pouze dospělým párům. Prohlídky se uskuteční v několika skupinách od 18 do 20 hodin a na prohlídku je třeba rezervace," sdělila mluvčí Botanické zahrady Praha Michaela Bičíková.

Jako valentýnský dárek si je možné zakoupit také speciální parfém Fata Morgana No.2.