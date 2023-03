/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tisíce lidí se sešly v sobotu kolem druhé odpolední v horní části Václavského náměstí. Demonstraci nazvanou Česko proti bídě organizoval Jindřich Rajchl s podporou senátorky Jany Zwyrtek Hamplové. Oba jsou spojováni s dezinformační a proruskou scénou. Podle svědků z místa se náměstí také mezi českými vlajkami objevovaly ty ruské.

Demonstrace proti vládě na Václavském náměstí 11. března 2023. | Video: Deník/Michal Bílek

Organizátoři demonstrace i samotní účastníci se vymezovali proti současné vládě. Žádali její demisi a zastavení pomoci Ukrajině. Kromě zmíněných dvou organizátorů na pódiu vystoupil například zástupce části odborů Bohumír Dufek.

Na pódiu se střídali řečníci, kteří kritizovali domnělá omezení svobod včetně cenzury. Jeden z nich se vrátil k situaci za covidu. Další řečníci se opakovaně vymezovali vůči současné vládě a deklarovali fakt, že chtějí mír, což stvrzovaly davy skandováním. Podle jejich názoru by mír nastal díky tomu, že Západ včetně naší země přestane dodávat zbraně na Ukrajinu.

Takové požadavky však západní politici a většina české společnosti odmítá, protože by to nutně vedlo k zabrání části současného území Ukrajiny a de facto porobení se Rusku. To však nikdo z demonstrantů nezmiňuje.