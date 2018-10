Praha v neděli uvidí po deseti letech vojenskou přehlídku. A bude na co se dívat

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 23 000 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Skladník dělník. Požadované vzdělání: bez vzdělání. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Přijmeme skladníka z blízkého okolí , do malé rodinné firmy, která k zaměstnancům přistupuje jako k lidem. Jednosměnný provoz po-pá 8:15-16:45. Hlavní pracovní náplň: příjem a výdej zboží na prodejnu a do výroby, balení balíků a další práce spojené s provozem firmy. Nejraději bychom do party doplnili osobu s pozitivním myšlením, schopného samostatné práce a odpovědnosti, zkušenosti s řízením VZV výhodou. Zkuste mi prosím napsat, co všechno umíte, odkud jste, kdy můžete nastoupit, případně pošlete životopis na e-mail j.stantejsky@vapp.cz nebo volejte na 603 924 221 Děkuji a přeji šťastný den Štantejský-VAPP. Pracoviště: Zdeněk štantejský - vapp, 251 01 Říčany u Prahy. Informace: Jan Štantejský, +420 603 924 221.