V Průhonicích v okrese Praha-západ hned po 14. hodině volil společně s manželkou Monikou a dětmi Vivien a Frederikem Andrej Babiš. „Považoval bych za úspěch, kdybych postoupil do druhého kola,“ řekl novinářům.

I přes houstnoucí déšť vyrazilo hned po otevření volebních místností nemálo lidí odevzdat svůj hlas. „Mezi volebními lístky je i pan Středula, který odstoupil,“ upozorňuje na Hájích členka volební komise příchozí, aby nedošlo k omylu.

Jen v jedné ze tříd na Základní škole K Milíčovu na pražském Jižním Městě do místnosti vchází hned pět lidí. Většinou jde o důchodce. „Paní, prosím, počkejte, až bude volná plenta,“ upozorňuje netrpělivou voličku, která dává volební lístek do obálky přímo před komisí, další její členka. „Tak já Vám to tedy ukazovat nebudu,“ odvětí s úsměvem volička a řadí se do fronty čekajících na uvolnění jedné ze dvou zástin.

Zájem o volby z auta byl ze strany nakažených covidem minimální

Nejvíce okrsků, přes sto, je tradičně v Praze 10, Praze 8 a Praze 6. V nejlidnatější Praze 4 pracuje dokonce přes 130 volebních komisí. Nejméně pak ve venkovských městských částech, například Benicích, Lipencích, Újezdu či Křeslicích.

Ještě dopoledne probíhaly poslední přípravy na volby na mnoha místech, například na Základní škole Chodov nebo na ZŠ Květnového vítězství v Praze 11.

Už ve středu mohli volit lidé v izolaci či karanténě. Město jim k tomu postavilo několik drive-in volebnívh stanovišť. Tuto možnost nakonec využilo jen málo voličů. Nejvíce, tedy 15, hlasovalo v Písnici, na Letné 13, v Dubči 7, ve Stodůlkách 6 a v Satalicích 5.