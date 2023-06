V době letních prázdnin a dovolených lidé hojně cestují – a to i do oblastí, kam běžně nezavítají. Současně jde ale i o vrchol stavební sezony pro práce na silnicích. Motoristé tak musí počítat s četnými uzavírkami a odklonem provozu na objízdné trasy. Deník nabízí přehled hlavních staveb na silnicích v Praze a ve středních Čechách. Řidičům při letních cestách pomohou i navigace, které reagují na aktuální provoz.

Opravy Barrandovského mostu. | Video: Deník/Radek Cihla

V hlavním městě je z pohledu silniční dopravy a jejích omezení stejně jako loni klíčovým místem Barrandovský most, procházející rozsáhlou rekonstrukcí. Pracuje se na severní polovině jižního mostu, na horní části rampy z ulice K Barrandovu a na spodní části jižního mostu. Pro řidiče to ale není novinka, dopravní omezení tam platí už od poloviny května. „Omezení by mělo skončit v srpnu,“ říká mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Petra Lišková.

Upozorňuje i na významné akce, kde TSK spolupracuje s jinými společnostmi. S rekonstrukcí plynovodu je spojena oprava silnice v Komořanské, kde je s objížďkou třeba počítat do konce října.

S Dopravním podnikem hl. m. Prahy TSK spolupracuje při rekonstrukci v Badeniho ulici. Tramvaje se tam sice vrátí už s počátkem prázdnin, avšak práce silničářů mají trvat do konce srpna.

Lišková dále připomíná dlouho očekávanou výstavbu mostu Božanovská přes dálnici D11. Zřejmě v srpnu by mělo dojít na instalaci podpůrných konstrukcí a osazení nosníků. S tím mají být spojeny krátkodobé noční uzávěry, jejichž termín bude upřesněn. Zmiňuje i práce na podjezdu Bystrá, pokračování rekonstrukce Ostrčilova náměstí a Jaromírovy ulice nebo revitalizaci další části Karlova náměstí i ulice U Nemocnice. Novinkami pro pražskou dopravu jsou rekonstrukce poloviny Průmyslové ulice v úseku mezi křižovatkami Hostivař a Hloubětín a čtvrtá etapa prací v Hornoměcholupské.

Zdroj: Youtube

Nová rampa Rozvadovské spojky v oblasti mimoúrovňového křížení Bucharova, budovaná od podzimu, je sice rozsáhlou stavbou, ale dopravní omezení se s ní zatím pojí jen minimální. Hotovo má být už v červenci – a blížící se konec prací řidiči záhy zaznamenají. „V týdnu od pondělí 3. července do neděle 9. července, kdy jsou dva státní svátky, využijeme nízkou intenzitu dopravy a tuto rampu napojíme na Rozvadovskou spojku,“ upřesnila Lišková.

Léto na silnicích ve středních Čechách

Ve středních Čechách budou mezi prázdninovými omezeními patřit k nejbolestnějším zřejmě ta související s opravami na dálnici D1 mezi dálničními kilometry 16 a 21, tedy od exitu Všechromy po Mirošovice na Praze-východ. Pracovat by se tam mělo do listopadu.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale ohlašuje i další práce na klíčových dopravních trasách. Patří k nim D3 kolem pomezí okresů Benešov a Tábor, mezi kilometry 62 a 71. Pokračuje také modernizace mostů na D4 u Staré Huti na Příbramsku – kolem 29. kilometru je tedy převeden provoz do protisměrného pásu. Tato úprava je dlouhodobá a potrvá až do podzimu.

Více omezení ohlašuje ŘSD ve středočeská části dálnice D5. Kvůli opravám vozovky řidiče mohou přibrzdit úpravy provozu v obou jízdních pásech zhruba mezi 4. a 9. kilometrem na Praze-západ. Tam má stavební ruch panovat až do podzimu. Naopak na Berounsku, u Bavoryně na 33. kilometru, by práce na protihlukové stěně měly být hotové v polovině července.

V červenci mají podle ŘSD zmizet také přechodné úpravy na D10 na Mladoboleslavsku, u Benátek nad Jizerou. Tam se u osady Kbel kolem 29. kilometru pracuje na protihlukových stěnách, mostech i odvodnění.

Pracovat se o prázdninách má také u Vrbové Lhoty na Nymbursku, přesněji v desetikilometrovém úseku mezi 27. a 37. kilometrem.

Prázdninovým uzavírkám v okolí Prahy se nevyhnou ani silnice ve správě Středočeského kraje, který se prostřednictvím své správy silnic stará o komunikace II. a III. třídy. Ze staveb vyžadujících objízdné trasy, jež řidiče při letním cestování významněji omezí, připomíná Josef Holek z krajského úřadu například opravu silničního mostu v Sázavě, která bude pokračovat i v letních měsících. Z dalších stavebních akcí upozorňuje na druhou etapu rekonstrukce silnice II/237 v úseku Nové Strašecí–Mšec či rekonstrukce silnic druhé třídy Benešovsku: II/113 Divišov-Vlašim a II/121 ve Voticích, kde jde o Husovu ulici. Z prací na silnicích třetí třídy zmiňuje rekonstrukci komunikace III/2722 v Semicích.

Některé uzavírky mohou překvapit

Podle mluvčí Krajské správy a údržby Středočeského kraje Petra Kučerová jsou přesné termíny známy jen u už běžících prací, které budou pokračovat. „U těch, které se teprve chystají, je situace jiná,“ zdůrazňuje mluvčí s tím, že rozhodnutí o uzavírkách, takzvaná DIO neboli dopravně inženýrská opatření, si s místními úřady vyřizují už jednotliví zhotovitelé – tedy firmy, které získaly zakázku. „Často se pak o tom ví až těsně před zahájením stavby,“ uvedla Kučerová.

Její kolegyně z pražské TSK Lišková také vysvětluje, že v metropoli není správa komunikací jediným investorem, jehož akce významně zasahují do pražské dopravy a přinášejí omezení. K dalším patří dopravní podnik, starající se mimo jiné o tramvajové koleje, či například vodohospodářské a kanalizační společnosti, plynaři – a někdy mohou být poměrně významné i akce soukromých investorů. Lišková proto doporučuje web opravujeme.to, kde hlavní město nabízí aktuální informace.

Významné opravy silnic s omezením provozu v metropoli



- Rekonstrukce Barrandovského mostu (druhá etapa)

- Komořanská ulice

- Ulice Badeniho

- Výstavba mostu Božanovská přes D11

- Rekonstrukce Ostrčilova náměstí, ulice Jaromírova

- Revitalizace další části Karlova náměstí, ulice U Nemocnice

- Průmyslová ulice v úseku mezi křižovatkami Hostivař a Hloubětín

- Ulice Hornoměcholupská, čtvrtá etapa

- Podjezdová rampa Rozvadovské spojky – MÚK Bucharova



Zdroj: Technická správa komunikací