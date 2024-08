Jak prázdniny pomalu končí, přichází vítaná úleva pro všechny řidiče, kteří se už nemůžou dočkat plynulejší jízdy v hlavním městě. Letní silniční uzavírky, které komplikovaly dopravu a plnily cesty zdlouhavými objížďkami a nepříjemným zdržením, se v některých případech chýlí ke konci.

Řeč je třeba o pracích na Hartigově (dříve Koněvově) ulici v Praze 3. Dělníci zde pracovali od začátku června, a to v úseku Černínova – Zelenky-Hajského, kde se uskutečnila rekonstrukce vodovodního řadu spočívající v přeložce řadu z chodníku do vozovky, včetně přepojení vodovodních přípojek u objektů.

Ubydou parkovací místa v Hartigově ulici

Podle místostarosty Prahy 3, který má v gesci dopravu, práce běží rychleji, než městská část očekávala. „Chodníkové plochy, které byly v plánu na září už jsou prakticky hotové. Rekonstrukce ulice určitě nepomůže k dopravnímu zklidnění, Hartigova zkrátka pořád zůstane frekventovanou a hlučnou ulicí. Bude to tu ale rozhodně příjemnější a bezpečnější pro chodce a místní obyvatele,“ uvedl místostarosty Ondřej Rut (Zelení) s tím, že v plánu je i výsadba stromů.

Práce na Hartigově ulici v pátek 16. srpna | Video: Deník/Eliška Stodolová

V souvislosti s místní rekonstrukcí se objevuje kritika zmenšení počtu parkovacích míst. Podle Ruta je to ale opodstatněná změna. „Vždy to má důvod. Buď je to nová autobusová zastávka (Lukášova), nebo přechod pro chodce s normovými rozhledy, nebo nové stromy (nikoli cyklopruh). Každý má postavené priority jinak, ale když plánujeme rekonstrukci ulice, já osobně jednoznačně stojím o to, aby tu zastávky, přechody a stromy byly,“ upřesnil na sociálních sítích místostarosta Rut.

Vozovka bude kompletně uvedená do provozu od 1. září. Práce ale budou pokračovat ještě měsíc, a to na chodnících a zmiňovaných parkovacích stáních.

Končí oprava plynovodu a vodovodu

V pátek 23. srpna končí oprava plynovodu v ulici Generála Šišky a Komořanská v Praze 12, která prakticky od začátku července způsobovala řidičům až půl hodinové zpoždění. V srpna probíhala třetí fáze úprav na silnici, kvůli které byl zúžený pravý pruh ve směru na Libuš a současně bylo omezené odbočení vpravo.

Tento týden končí rekonstrukce silnice Průmyslová v úseku U Stavoservisu – Tiskařská ve směru na pražskou Hostivař, která v dopravní špičce způsobovala řidičům zpoždění dlouhé také až půl hodiny.

Během prací, kvůli kterým zde byla doprava omezená od června letošního roku, došlo k výměně celé konstrukce komunikace, úpravě odvodnění, autobusové zastávky a dopravního značení. Do 18. srpna v místě probíhaly dokončovací práce na vozovce i v křižovatkách. Silnice má být průjezdná už od pondělí.