Libeňský most zůstane uzavřen několik týdnů, TSK vyrobí konstrukci na podepření

Libeňský most v Praze zůstane v jedné ze svých částí uzavřený několik týdnů. Technická správa komunikací (TSK) nyní vyprojektuje a nechá vyrobit konstrukci, kterou umístí pod most. Přesný harmonogram postupu všech prací bude upřesněn v příštím týdnu. ČTK to dnes řekla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Havarijní uzavírka Libeňského mostu. | Video: Deník/Radek Cihla