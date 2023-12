Ti nalezence nejprve zahřáli v teple své služebny – a pak je převezli do trojského útulku (který je ostatně také zařízením Městské policie Praha). Nyní, po třítýdenním pobytu, kdy chlupatá klubíčka povyrostla a zesílila, přišel čas loučení. Jako první se jeden z trojice psích kluků vydal bydlet do Černošic.

Čertovské záměry právě v den oslav Mikuláše

Člověk, kterému patří matka štěňat, neměl s jejími potomky slitování. Feně, která je poctivě kojila a zjevně se o ně obětavě starala, její děti odebral. Šup s nimi do krabice – a ven s ní! Do mrazivé tmy v Krči; uprostřed noci. Bez citu, bez ohledu na to, že byl právě večer mikulášských oslav: 5. prosince.

O nálezu informoval útulek na facebooku: „Nejdříve vyčkat, až půjdou všichni čerti spát, a pak teprve odložit krabici se štěňaty do mrazivé náruče Krčské ulice. Majitel si byl dle načasování moc dobře vědom, že nedělá správnou věc – a peklo ho nemine…“ I když to nebylo jeho zásluhou, nejspíš věčnému zatracení unikl. Vše dobře dopadlo – a pro nalezence si postupně začali přicházet noví majitelé. Reagovali na nabídku psů připravených k výdeji, již útulek na svém webu denně aktualizuje. Poslední návštěva nových páníčků je domluvena na pátek.

Černočerný Čert z Černošic, co měl z pekla štěstí

Jako první čekala ve čtvrtek přede dveřmi s nápisem Výdej psů Marie Macíková z Černošic. Už před devátou, kdy v útulku otevírají pro veřejnost. Představa, že by některé z odložených štěňat mohlo najít nový domov právě u nich, v domku se zahradou, se zrodila hned, jakmile se informace o mikulášském nálezu objevila v televizi. Původně volala kvůli fence – psí holku měli doma i dřív – ale pozdě: ta už byla zadaná. Nevadí, novým společníkem se tedy stane pejsek.

Štěňátka, která někdo na Mikuláše vyhodil, jsou v útulku. Brzy budou hledat pány

S příběhem nalezenců, jejichž osud se měl naplnit 5. prosince, nebylo třeba dlouho přemýšlet o tom, jak se bude jmenovat. Čert přece, jak jinak! Nehledě na to, že to báječně ladí s jeho černou srstí. A vlastně i s příběhem celého vrhu, který měl opravdu „po čertech kliku“. Či „z pekla štěstí“?

Oboustranná láska na první pohled. A olíznutí

Pokud by chtěl někdo naplánovat první setkání tak, aby bylo dojemné a působivé, lépe by to připravit nemohl. Tady se zrodila láska na první pohled. I první olíznutí. A tento vztah, stvrzený objetím, se upevňuje: s každým papírem, který přibyl na přepážce, s každým otiskem razítka a podpisem se tenhle heboučký uzlíček chlupů v náruči stává o něco víc „náš“. „Jak jste přijela? Autem? To je dobře; cesta bude v pohodě,“ netají personál spokojenost.

Marie vlastně převzala pejsky dva. Jednoho držela v náruči – připravená přepravní taška na domácí mazlíčky se přímo v útulku neuplatnila – a druhého dostala na papíře. Vytištěnou fotografii ukazující, jak podle očekávání bude Čert vypadat, až vyroste. Nejspíš je to kříženec labradora s některým z loveckým plemen, takže bude větší: mohl by vážit mezi 20 a 25 kilogramy. V pohodě; to rodinu nepřekvapí – předtím měla Stellu, borderku kříženou s ovčákem. Také žádný drobeček.

Zdroj: Milan Holakovský

Papírů je na přepážce spousta: vrší se jeden přes druhý. Smlouva, informace o prodělané léčbě – když byl Čert ještě beze jména, prošel v útulku řadou standardních procedur. Nechybí tak ani potvrzení o očkování či pokyny k přeočkování. „Až na ně půjde, nesmí mít průjem, rýmu, kašel ani zvracení,“ upozorňuje veterinární technička. A další papíry a papíry – a ještě papíry. Včetně dokumentace k implantovanému čipu. „Podívejte tady na čtečce: je to jen číselný kód, bez GPS informací,“ předvádí technička. Načež v lejstrech ukazuje prstem, co je třeba vyplnit a odeslat k registraci, aby měl čip smysl.

Leží tu také faktura. Zaplatit je třeba za odblešení, odčervení, očkovávání a čipování, vysvětlil Deníku vedoucí útulku Václav Steinbauer. Kolik to dělá? U každého psa je to jiné, protože přípravek na odčervení se dávkuje podle váhy. Konkrétně převzetí Čerta vyšlo na 857 Kč. Srovnávat s ceníkem veterinárních ordinací prý ale nemá smysl: zde účtují jen samotné a čisté náklady.

Loužičky, hovínka i psí pláč – s tím se počítá

Předání štěněte není záležitostí na minuty. Nechybí řada informací a pokynů. Je třeba počítat s tím, že pejsek, kterému je teprve sedm týdnů, ze začátku nebude čistotný: čůrat i kakat bude tam, kde to zrovna přijde. A z kraje také bude hodně kníkat a „plakat“ – dosud byl pořád se svými sourozenci. To se ale všechno upraví. „Kdyby cokoli, volejte,“ nabízí další podporu veterinární technička.

Tak hodně štěstí, Čerte, který jsi prošel peklem ve čtvrtém týdnu svého života! Sbohem. Se zamáváním na rozloučenou Marie slibuje: až Čert vyroste, určitě pošle fotku, jak vypadá. Určitě.

Psí útulek v pražské Troji předává zájemcům čtveřici štěňátek z krabice, kterou někdo zanechal na mrazivé ulici v Krči právě v den (či přesněji: v noci) mikulášských oslav. Jako první si pro pejska, který se bude jmenovat Čert, přišla Marie Macíková z ČerZdroj: Deník/Milan Holakovský

Pak společně vykročí do deště, který se přihnal, zatímco byla uvnitř, ale zanedlouho se zase přežene. Jakže se to v podobných případech říká na svatbách? To jim prší štěstí.