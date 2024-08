Noví lidé do klíčových pozic přicházejí proto, aby již dříve špičková nemocnice pod jejich vedením fungovala ještě lépe. To Deníku sdělil ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (ÚVN) Václav Masopust. S tím, že pokud nějaké dopady pocítí pacienti, půjde o změny k lepšímu.

Od jeho nástupu do funkce na počátku července zažívá střešovická ÚVN personální zemětřesení v nejvyšších patrech. V takovém rozsahu, že střídání v šéfovských křeslech vyvolalo pozornost i mimo nemocnici. Tu sice zřizuje ministerstvo obrany a řada pacientů patří k příslušníkům armády, aktivním zálohám nebo jde o veterány, péči však poskytuje i civilistům. V Praze jde o jednu z klíčových nemocnic.

Neurochirurg Masopust, hodností plukovník generálního štábu, jenž předtím půl roku vedl Vojenskou nemocnici Brno, avšak v ÚVN dříve dlouhodobě pracoval, se nynější funkce ujal 1. července. Prakticky okamžitě začal s personálními změnami ve svém nejbližším okolí.

Nezůstalo to bez pozornosti i mimo nemocnici. Například zpravodajský server Aktuálně připomněl, že zbavil funkcí náměstka pro logistiku Karla Zinkeho, ekonomickou náměstkyni Danielu Kamarádovou i náměstkyni pro investice a zdravotnickou techniku Radku Kejmarovou – přičemž s výjimkou náměstka pro logistiku byla výběrová řízení na nové obsazení těchto pozic uzavřena již 22. července. Obě ženy, na rozdíl od Zinkeho, působily na těchto postech delší dobu.

Odejít prý má také dosavadní náměstek pro léčebnou a preventivní péči Ivan Jeřábek. Server však upozorňuje i na další změnu: Masopust podle něj rovněž odvolal dlouholetou mluvčí ÚVN, vedoucí jejího oboru komunikace a propagace Jitku Zinke. Webové stránky nemocnice ji nicméně ve středu 31. srpna na těchto pozicích nadále zmiňovaly. Deník ji zastihl prostřednictvím mobilního telefonu – avšak dozvěděl se jen to, že je nyní na dovolené.

Pacienti mají poznat změny k lepšímu

Ministerstvo obrany Masopust o razantních změnách na nejvyšších postech informoval; jejich provedení je plně v jeho kompetenci. Deníku sdělil, že nemají jiný účel než zajistit vyšší efektivitu, profesionalitu – a také spokojenost pacientů.

close info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.

„Naše snaha je směřována k ještě lepšímu poskytování zdravotní péče a zkvalitnění služeb, které nabízíme,“ uvedl. S ujištěním, že personální změny jsou součástí úsilí o budování nového a silného týmu vedení nemocnice. „Naši pacienti tyto změny nepocítí jinak než pozitivně. Mimo řešení již probíhajících projektů připravujeme i celou řadu novinek a inovací, o kterých budeme postupně informovat,“ vyvrací obavy.

Předchůdce známý z obrazovky

Předchůdcem Masopusta v ředitelské funkci byl internista-gastroenterolog Miroslav Zavoral aktuální hodností brigádní generál ve výslužbě. Jeho jméno, ale i tvář vystupující na televizní obrazovce vešly obecně ve známost na podzim 2021 v souvislosti s léčením tehdejšího prezidenta republiky Miloše Zemana.

V čele ÚVN byl 14 let: od 1. července 2010. Rezignovat se v dubnu rozhodl k letošnímu 30. červnu, a to s odkazem na svůj věk; je mu 70 let. Uvedl současně, že svoji pozornost chce nadále soustřeďovat výhradně na medicínu a na péči o pacienty i vědecko-výzkumné a vzdělávací působení. Již v rámci rezignace ohlásil profesor Zavoral odchod na post přednosty Ústavu gastrointestinální onkologie ÚVN a Centra gastrointestinální onkologie 1. LF UK a ÚVN.

Úkol: urychlit nástup nováčků

Z výběrového řízení při hledání nástupce vyšel vítězně právě Masopust, který v ÚVN strávil na neurochirurgii podstatnou část kariéry – a vybudoval si renomé respektovaného odborníka. V pondělí 1. července ho do nové funkce uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Připomněla při té příležitosti, že ÚVN má vysokou prestiž a tradici jedné z nejlepších nemocnic v České republice. „Věřím, že pod vaším vedením i nadále ponese punc pověstné špičkové a bezpečné péče,“ konstatovala.

Černochová také nového ředitele ÚVN ve čtvrtek 18. července představila prezidentovi republiky Petru Pavlovi, aby vrchnímu veliteli ozbrojených sil představil svou vizi dalšího směřování nemocnice. Při té příležitosti ministryně zdůraznila, že se nemocnice nejen stará o zdraví vojáků a pečuje o válečné veterány, ale plní i důležité funkce při zajištění náboru.

„Zrychlení zdravotních prohlídek uchazečů o vstup do armády je jednou z důležitých oblastí, na kterou se musí pan ředitel Masopust zaměřit,“ řekla. „Reagoval tak, že ji to potěšilo: „Uděláme maximum pro to, aby zdravotní prohlídky byly ze strany naší nemocnice co nejrychlejší a abychom tak pomohli k rychlému náboru.“