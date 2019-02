Praha odstoupila od svého návrhu objednat tichý ohňostroj, který by nestresoval zvířata. Místo toho bude v rámci novoročního ohňostroje používat standardní pyrotechniku. Vybere ale méně hlučné prvky.

O použití tichého ohňostroje, který by hlukem nestresoval nejenom domácí zvířata, ale i např. labutě, debatovali pražští politici, později magistrát oslovil odborníky. Podle nich je využití tichého ohňostroje s ohledem na rozsah novoroční show nereálné. „Tichý ohňostroj je forma určená pro menší skupinu lidí, spíše na zahradní slavnosti či do uzavřených prostor,“ stojí v dokumentu, který rada hlavního města projednala. Praha chce zadat firmě, která má ohňostroj na starosti, aby snížila počet pum a výškových efektů. Přibýt by měly i nízko nad zemí vybuchující rachejtle. Ohňostroj bude stát milion korun bez DPH a začne jako každoročně 1. ledna v 18 hodin. Ohňostroj byl v minulosti vypálen ze Střeleckého ostrova, před tím i z Vítkova.