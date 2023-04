Úřad práce chystá náborovou kampaň k získání nových pracovníků na neobsazená místa v Praze. Spustit ji plánuje v květnu či červnu. Lákat chce do "moderního úřadu" po transformaci. Nižší výdělek by měla zvýšit odměna. Informace sdělil šéf sekce informačních technologií ministerstva práce Karel Trpkoš, který je pověřený řízením úřadu.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Úřady čelí kritice za zpožďování zpracování a výplaty dávek. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by zhruba do měsíce a půl měly pobočky dokázat odbavit žadatele v zákonných lhůtách. O situaci v úřadu jednal dnes sněmovní sociální výbor. Plány Trpkoš nastínil i poslancům.

Podle Trpkoše je nejproblematičtější situace právě v Praze. Řekl, že čtyři pobočky kolabovaly. V polovině února v nich průměrná doba vyřizování trvala přes sto dnů. Neobsazených bylo 104 míst.

„Ty pobočky jsou v takovém stavu, že i když tam zaměstnance najdete, tak pracovní prostředí je natolik stresující s dlouhými dobami vyřizování, že odejde. To musíme vyřešit napřed, jinak nemá smysl dělat nábor," popsal Trpkoš.

Letecký provoz v Praze se přesune nad město. Kvůli údržbě hlavní dráhy

Upřesnil, že v pobočce v Praze 9 byla fluktuace zhruba 54 procent a v dalších dvou pracovištích přes 30 procent. Nové žádosti se kvůli náporu nyní v metropoli nezpracovávají a rozdělují se po republice. V hlavním městě se řeší nyní jen pravidelné dokládání příjmů a starší podání.

Kampaň by se měla spustit v květnu či červnu po "odbřemenění" pražských pracovišť. Obsahovat má letáky i videospot. "Uvidíme, jak se nám bude dařit zvládnout situaci v pobočkách. Budeme lákat na to, že se transformujeme v moderní úřad, a zároveň se budeme snažit udělat tolik kroků, aby nám to bylo i věřeno," řekl Trpkoš. O náborové kampani chce jednat se šéfem České pošty. Ta by měla v Praze několik svých poboček uzavřít.

Úředníci by měli mít také o něco vyšší výdělky. Z deváté platové třídy by se měli posunout do desáté. Týkat se to má 70 procent zaměstnanců. Krátce po nástupu by přijatým měly plat zvednout odměny. Jejich výši nechtěl Trpkoš přiblížit. "Spočítali jsme si to tak, abychom byli schopni i v Praze být atraktivním zaměstnavatelem. Na to jsme prostředky získali. Budeme zaměstnance nějakým způsobem motivovat," uvedl.

Zdražení vstupného v pražské zoo: Kolik zaplatí návštěvníci jinde v Evropě

Bývalý generální ředitel úřadu v lednu řekl, že se loni díky mimořádným odměnám kvůli náporu průměrný výdělek v úřadu práce zvedl ze 30.200 na 35.000 korun hrubého. Dodal, že s těmito částkami není možné konkurovat mzdám ve firmách, a to zvlášť v Praze.

K usnadnění práce by mělo pomoci i digitální zpracování přijatých žádostí. Vybrané pobočky po republice ho začnou testovat od 17. dubna.

„Tam skutečně máme ambici, aby všechny žádosti o dávky, které jsou podané přes portál, byly automaticky propsány do našeho agendového systému. Ten krok, kdy si to úředník musel vytisknout a přebouchat to ručně, by měl odpadnout," uvedl Trpkoš. Ověřování potrvá do konce května, po vyhodnocení by se pak mělo digitální zpracování rozšířit do všech pracovišť.