Stěhování radnice do nové budovy trvalo necelé čtyři měsíce a skončilo závěrem roku. Nová budova je dostupnější více druhy MHD. Přímo před budovou jsou dvě zastávky tramvaje a v docházkové vzdálenosti se nachází stanice metra A Strašnická.

Novinkou je Sociální poradenské centrum

V nové budovy zřídila radnice Sociální poradenské centrum pro lidi v tíživých situacích. To otevřelo před týdnem, 8. ledna. Nachází se v přízemí budovy úřadu na Vinici, připraven je vyvolávací systém s pořadovými lístky. Služba je pro všechny bezplatná a také anonymní.

Centrum má občanům desáté městské části asistovat při hledání a získávání pomoci od městské části, kraje či státu. Nabízí také kontakty na sociální pracovníky, zaměstnance bytového odboru, úřadu práce nebo občanskoprávní poradny.

Praha 10 „stěhuje Desítku“. Radnici přesouvá z Vršovic do Strašnic

Klienti se v případě potřeby dozví, kde vyhledat právní pomoc nebo služby finančního poradenství zaměřeného na prevenci proti zadlužení. „Sociální systém je složitý, chceme lidem usnadnit orientaci a pomoci jim řešit situaci, kvůli které se na úřad obrátili. Může to být jednoduché předání kontaktu či nasměrování na sociálního pracovníka, ale někdy je potřeba hodně empatie a také více času, než zjistíme, jakou pomoc návštěvník centra potřebuje. Například, když se na nás obrátí tatínek dvou dětí, jemuž náhle zemřela žena, a on si neví rady, co dál,“ vysvětluje místostarosta pro sociální oblast a rodinnou politiku David Kašpar (VLASTA a STAN).

Ve zkušebním režimu se na pracovníky centra obrátilo několik desítek lidí. Nejčastěji to byli lidé mezi třiceti a šedesáti lety, kteří přišli osobně. Přes 85 % z nich mělo trvalé bydliště na Praze 10, a z velké většiny zatím nespolupracovali ani se sociálním pracovníkem, ani s žádnou pomáhající organizací. Hledali informace o sociálních službách (35 %), bytové problematice (24 %), zdravotních službách (19 %) či informace o sociálních dávkách (14 %).

Analýzu vyhodnotí radnice v červnu

Otázkou zůstává, co se stane se starou budovou radnice na sídlišti Vlasta, která je v dezolátním stavu. O její budoucnosti má rozhodnout ekonomická analýza, která je stále v režimu zpracování. „O osudu staré radnice ještě není rozhodnuto. Směr, kterým se vydáme, nám ukáže ekonomická analýza. Tu pro nás zpracovává externí firma. Předběžné závěry se dozvíme v únoru, kompletní dokument vyhodnotíme v červnu,“ uvedl na dotaz Deníku starosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS) .

Závěry odborníků mají ukázat, zda starou radnici zrekonstruovat a vrátit se do původních prostor, novou budovu, kterou má nyní Praha 10 pronajatou odkoupit, či se vydat nějakou třetí cestou.

Klíčovou proměnnou v této rovnici jsou finanční možnosti Prahy 10. „Původní rozpočet rekonstrukce počítal s částkou ve výši 915 milionů korun. Do této částky není započítán rekordní nárůst inflace a obecný růst cen ve stavebnictví. V současné chvíli se odhady na rekonstrukci staré radnice blíží k částce 1,6 miliardy korun,“ dodal Valovič s tím, že nechce předjímat a konkrétní čísla bude radnice znát za pár měsíců.