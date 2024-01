Památku Jana Palacha, který se před 55 lety upálil na Václavském náměstí, uctili lidé po celé Praze. Pietní místa se objevila na Václavském či Palachově náměstí nebo u Karolina, květiny zdobí i jeho hrob na Vinohradských hřbitovech.

Výročí upálení tehdy dvacetiletého Jana Palacha uctili studenti, akademici i široká veřejnost například v pražském Karolinu, kde se sešli s rektorkou Univerzity Karlovy Milenou Králíčkovou u pietního místa v prostorách Husova dvorku.

Králíčková studentům za účast na pietě poděkovala. Zmínila lásku ke svobodě a lásku k lidem, které před 55 lety dvacetiletého Palacha k oběti života vedly.

Dalším pietním místem se stalo Václavské náměstí, kde se Palach upálil. Pod Národním muzeem se sešli senátoři a senátorky, kteří na místě položili květiny. V chodníku je umístěn kříž, odkazující na události, které se v místě v roce 1969 staly.

"Je to významný den, kdy Jan Palach probudil národ k tomu, aby si uvědomil, že nelze nepečovat o svobodu a že pokud národ žije pod tlakem a je podřízen, tak život není životem," řekl předseda senátu Miloš Vystrčil (ODS). Měli bychom si připomínat to, proč to udělal, a uvědomovat si, jak je důležitá svoboda, dodal.

Palachovu památku uctili i ministr školství Mikuláš Bek (STAN) společně s rektorem VŠE Petrem Dvořákem u pamětní desky na budově Palachovy koleje Vysoké školy ekonomické. Tam se sešla i část Palachových spolužáků. Pro ministra je Palachův čin stále předmětem přemýšlení a výzvou k tomu, aby se znovu promýšlelo, zda svoboda je nebo není v ohrožení a co udělat pro její udržení.

Rektor Vysoké školy ekonomické Dvořák uvedl, že Palach byl i studentem právě VŠE. "Já bych to chtěl zdůraznit, protože mnohdy se zapomíná na to, že Jan Palach byl po dobu svých vysokoškolských studií déle studentem Vysoké školy ekonomické než Univerzity Karlovy," řekl Dvořák.

Podle Dvořáka se pohyboval Palach v prostorách kolejí velkou část svých vysokoškolských let. Škola kolej po něm v dubnu roku 2019 pojmenovala, protože si váží jeho odkazu. "Chceme tímhle způsobem připomínat i mladé generaci, jak je důležité si uvědomit jeho čin, za co on bojoval," dodal.

Měsíc pro fakultu ve spojení s Palachovým týdnem

Vpodvečer se k uctění památky Jana Palacha sejdou zástupci akademické obce i veřejní a političtí představitelé. Akt, který je součástí tzv. Měsíce pro fakultu, se uskuteční před pamětní deskou na hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Mezi řečníky se objeví rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, rektor VŠE Petr Dvořák, ministr Školství Mikuláš Bek (STAN) nebo primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda (ODS).

