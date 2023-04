Když si po dvou – covidem poznamenaných letech – učitelé mysleli, že si oddychnou a najedou na klasickou výuku, vypukla na Ukrajině válka. Desetitisíce žáků se tak dostalo do českých škol. A nejvíce jich zamířilo do těch v metropoli. Pražský deník zjišťoval, jak se ukrajinské žáky povedlo začlenit.

„Vzhledem k adaptačním skupinám, které byly mimo naši školu, k nám dorazily ukrajinští žáci v podstatě až letos na podzim. Máme hlavně holky, je jich jen pár. A jsou motivované ke studiu a docela pěkně se začlenily,“ popisuje Rebeka Vadasová, učitelka matematiky ze ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze 8.

Přiznává ale, že ví i o školách, kde adaptace nebyla tak bezproblémová. „Slyšela jsem, že tam, kde je dětí víc a taky kluci, tak s tím mnohem více bojují. Hlavně tam, kde najednou měli ve třídě pět šest nových dětí na třídu, to bylo místo hodně ostré,“ říká Vadasová.

Jazyková bariéra? Spíš nezájem

Michal Okrouhlík, tatínek tří synů z Tuklat u Prahy, měl ve třídě jednoho ze synů v loňském roce jednoho žáka z Ukrajiny.

„S tím bylo ale všechno v pohodě. O letních prázdninách se vrátil zpátky na Ukrajinu a už o něm nic nevíme. Od září pak k synovi nastoupila holčina. Od paní učitelky víme, že je tam hodně velký komunikační problém. Má svůj svět a do výuky se moc nezapojuje. Je tam i problém v komunikaci s maminkou. Ale spíše než jazyková bariéra je to nezájem,“ líčí IT specialista Michal Okrouhlík.

Dcera Terezy Novotné z Prahy 6 má aktuálně ve třídě tři ukrajinské spolužáky. „Dva jsou úžasní, snaží se, jak mohou, aby se našim dětem vyrovnali. Bohužel ten třetí je problémový, často nejde pro šťouchanec daleko. Je mi líto naší paní učitelky, protože se opravdu snaží, aby všichni tři zapadli, aby vytvořila kamarádské prostředí. Musí vynakládat hodně energie. A už rok po nocích dělá pro ukrajinské žáky speciální přípravu,“ vypráví bankovní úřednice Novotná.

Diskriminace u přijímacích zkoušek

Velmi špatnou zkušenost pak má maminka Romana Pavelková z Prahy 8. Jeden ze synů letos opustí povinnou školní docházku, druhý je v sedmé třídě.

„Upřímně? Já vůbec nesouhlasím se začleňováním ukrajinských dětí do našeho kolektivu. Od synů vím, že většina dělá bordel a učit se nechce. A výuka – už tak poznamenaná dřívějším covidem – jde ještě více dolů,“ myslí si Pavelková.

Podle ní se některé ukrajinské děti ani nechtějí začlenit. „Slýchám to nejen od synů, ale i od kamarádek z okolí. Hrají si na mobilu, neposlouchají výklad učitelek. A při testech často švindlují. A jako mamince deváťáka, který se letos chystá na přijímací zkoušky na střední školu, se mi už vůbec nelíbí, že mají přednost na střední školy a nemusí dělat stejné přijímačky. Je to diskriminační pro naše děti!“ zlobí se Pavelková.

Placené kurzy k přijímačkám

Martin Rychlý, otec patnáctiletého školáka z Prahy 2, ze současné situace, kdy se musí učitelé intenzivně věnovat i ukrajinským žákům, také není nadšený.

„Proti ukrajinským žákům nic nemám. Ale jako otec deváťáka jsem si původně naivně myslel, že synovi bude stačit, když k přijímačkám na gymnázium bude mít kvalitní výklad ve škole a jednu hodinu školní přípravky za týden. V listopadu loňského roku jsem ale změnil názor a přihlásil syna na speciální přípravný kurz mimo školu,“ popisuje Rychlý.

„Místo, aby učitelky připravovaly naše děti na přijímací zkoušky, věnují značnou část výuky na to, aby naučily ukrajinské žáky česky. A u syna ve třídě se stalo, že učitelce řekl, že na ni se…, že se učit nebude a dál si hrál na mobilu. Podle syna je jeho spolužák učivem tak na úrovni páté třídy,“ říká Rychlý.

Romana Pavelková z Prahy 8 k tomu dodává: „Celý ten systém není dobře nastavený. Nemyslím si, kdybychom my jako Češi přijeli do cizí země, že by se nám tam někdo tak moc věnoval a překládal nám věci do češtiny,“ zlobí se.

Jazykové i kulturní obohacení

Podle Martiny Kubátové, maminky desetileté školačky z Prahy 4, je to ale otázka motivace. „Dcera měla v loňském roce ve třídě čtyři Ukrajince. Dva se vrátili zpátky na Ukrajinu, dvě dívky zůstaly. Z třídních schůzek znám i jejich maminky. Ano, je tam jazyková bariéra, ale děvčata se snaží. Ví, že se domů jen tak nedostanou… Věřím, že v dnešním propojeném světě je pobyt těchto dívek i pro mou dceru zajímavým jazykovým, ale i kulturním obohacením,“ uzavírá pokladní Martina Kubátová.