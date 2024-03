Třídní 5. C Markéta Líznerová Deník upozornila, jak děti překvapilo, když našly třeba i starou židli. Nebo pilu, která dosloužila. Právě Líznerová zorganizovala zapojení školy do úklidové akce – přičemž ZŠ Mládí se ke kampani Ukliďme svět připojila poprvé.

A stalo se tak vlastně náhodou: slovo dalo slovo. Dříve se s dětmi bavila o třídění odpadu s využitím pomůcek, kdy se magnetky s vyobrazením různého smetí přiřazovaly k obrázkům různobarevných popelnic. A loni se zrodil nápad: což vyrazit do centrálního parku obhlédnout skutečné odpadky?

„Mně se to líbilo,“ poznamenala Líznerová. Když tuhle myšlenku probírala na třídní schůzce s rodiči, ozval se táta Šimona: manželka pracuje v centrále Českého svazu ochránců přírody; vede Kancelář Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP.

Lidé uklízeli v rámci kampaně Ukliďme svět. Nepořádek je někdy až nepochopitelný

A právě ochranáři organizují domácí část kampaně Ukliďme svět, do níž se běžně zapojují i školy… Tak se stalo, že se poprvé přihlásila i ZŠ Mládí, když třídní z 5. C nadchla pro výšlap za odpadky i všechny ostatní kolegyně z prvního stupně. Taková účast už je poměrně unikátní: častěji se přihlásí pouze jednotlivé třídy.

V souvislosti s touto akcí přijela do Stodůlek i koordinátorka projektu Kateřina Landová z centrály ČSOP. I ona potvrzuje, že pro tuto školu šlo o první zkušenost s dobrovolnickými úklidy – a chválí, že hned vyrazilo rovnou osm tříd. Sama také na začátku k dětem promluvila.

„Byl to takový úvod, aby věděly, jaký to má smysl a proč to vlastně dělají; že to není kvůli tomu, že jim to řekly paní učitelky,“ vysvětlila Deníku. Došlo ale i na soutěže či poučení, co všechno se dá v okolí najít: nejenom papírky a plastové obaly. Školáky překvapily třeba zmiňovaná židle nebo stará bota.

Trasu úklidu ovlivnilo natáčení

Má to smysl, do přírody odpadky nepatří, děláme něco pro životní prostředí, chceme to tu mít pěkné, můžeme přispět vlastní pomocí, hned je vidět výsledek – a výsledek svého úsilí si můžeme i zvážit. Tak žákyně i žáci vysvětlovali, proč se zapojili do práce.

A leckteré holky i kluci se netají tím, že by se jim zamlouvalo podobnou výpravu na lov odpadků si společně zopakovat. Úklid byl totiž naplánován tak, aby se děti vrátily do třídy před polednem, kdy si pak ještě popovídaly s učitelkou o tom, co viděly a zažily. Nejvíc prý překvapilo, že to byla víc zábava než práce.

„Děti by to bavilo i déle, užívaly si to a určitě by venku ještě vydržely, ale řídili jsem se radou paní Landové,“ řekla Deníku pedagožka Líznerová.

Dřívější úklid v lokalitě Na Slatinách. Pytle jsou naštěstí jen plné listí.Zdroj: archiv Kateřiny Landové

Zkušená ochranářka totiž upozornila, že pytle zaplňované sesbíranými odpadky ztěžknou – a je třeba, aby je děti dokázaly bez problémů donést na sběrné místo smluvené s městskou částí, která pak zajistí odvoz (a předem zajistila i pytle na odpad a rukavice).

„Měla pravdu,“ poznamenala třídní 5. C. S upřesněním, že páťačka Darina, která pracuje ve školní televizi, vybrala pro spolužáky okružní trasu tak, aby mohla pořídit pěkné záběry, které se jí budu hodit do reportáže. A stačila ještě natočit i rozhovor s Landovou.

Hlavní úklidový den: sobota

Dobrovolnickým úklidům v rámci kampaně Ukliďme svět patří především sobota 23. března, připomněla Deníku Landová. „Po celých Čechách – a několik jich je i v Praze,“ řekla Deníku. S tím, že sama si naplánovala účast při úklidu mokřadu u ulice Na Slatinách: mezi Vršovicemi/Bohdalcem, Michlí a Strašnicemi; v blízkosti „Bahenních lázní Járy Cimrmana“.

Ukliďme svět a Ukliďme Česko: čeká se hojnější účast, akce se však konají zvlášť

„Na tu lokalitu vozí odpad zahrádkáři, ale i lidé bůhvíodkud – a dostává se tam také od bezdomovců,“ řekla Deníku Landová. S tím, že pokud to půjde, chce se zde pokusit zapojit do úklidu právě i osoby bez přístřeší. „Pokud natrefíme na nějaké rozumné,“ poznamenala.