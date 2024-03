Dětem, nimiž měl Deník možnost hovořit, je to líto – a přály by si nechat vše při starém. Neměnit nic. Stejným stanoviskem se netají také mnozí rodiče. Alespoň ti, kteří se k situaci hlasitě vyjadřují. Těch nejaktivnějších je kolem dvacítky; na podporu někdejšího týmu školy jich při různých příležitostech vystupovalo zhruba mezi 15 a 30.

Vše začalo výběrovým řízením

Újezd u Průhonic má základní školu prvního stupně; s první až pátou třídou (stavbu velké školy s devíti ročníky, doplněné i školou střední, zde magistrát teprve chystá). Navštěvovalo ji 86 žáků. Od jejího vzniku stál v čele ředitel Tomáš Kunst. Donedávna. Ke konci února mu vypršel šestiletý mandát.

Zřizovatel školy, jímž je v tomto případě městská část, na to může reagovat různě. Radní –protože Újezd Prahu nemá, je to zde v kompetenci starosty Václava Drahoráda (ODS) – mohou dotyčného ve funkci potvrdit pro další období, ale je také možné vypsat konkurs.

Starosta se společně s celým zastupitelstvem usnesli na vyhlášení výběrového řízení. Především s argumentem, že se chystá rozšíření školy i o druhý stupeň, a tak je žádoucí znát rozvojovou koncepci toho, kdo bude v příštím období škole šéfovat.

Později, na veřejném zasedání zastupitelů v lednu, Drahorád připomněl, že za rozhodnutím o konkursu stálo více podnětů. Patřily k nim i výhrady vůči komunikaci dosavadního ředitele a k jeho spolupráci se zřizovatelem.

Nedostatky Kunst Deníku potvrdil, nicméně zdůraznil, že jako důležitější, než aby byl v termínu odevzdaný příspěvek do místního zpravodaje, viděl potřebu věnovat čas práci s dětmi. Starosta však veřejně uvedl, že rozsah těchto problémů úřad městské části zastupující zřizovatele vnímal jako podstatně širší. Naopak Kunst zdůraznil, že dlouhodobě mu nikdo nic nevytýkal.

S ředitelem odešlo hodně lidí

O ředitelský post se ucházelo šest lidí, z nichž výběrová komise doporučila dva. Kunsta na druhé příčce – a v pozici jedničky Helenu Patákovou. Ta v té době byla ředitelkou velké školy v Praze 6, ale místní ji znají: v Újezdu bydlí; dokonce zde donedávna působila jako členka zastupitelstva za ODS a předsedkyně jeho finančního výboru. Patákovou také starosta Drahorád jmenoval do funkce. S platností od 1. března.

V Újezdu u Průhonic to vyvolalo doslova vzbouření na vsi. Části rodičů se nelíbí jak sesazení Kunsta, tak zejména příchod Patákové. Vadí jim, že byla v zastupitelstvu stranickou kolegyní starosty Drahoráda. Především ale kritici mají výhrady k jí předložené koncepci.

Jednak míní, že dostatečně neřeší podobu budoucího druhého stupně, tedy šestého až devátého ročníku, jednak zpochybňují vlastní text. To obzvlášť. Tvrdí, že součástí jsou celé pasáže doslovně okopírované z materiálů volně dostupných na internetu, a to bez uvedení zdroje – tedy odkazu na původní autory.

Dokonce kvůli tomu vznikla na webu stránka reditelkaopisuje.cz. Odpůrci, kteří opakovaně tvrdí, že pedagog, který „podvádí“, nemůže žákům předávat správné hodnoty, také založili on-line petici „za odvolání Mgr. Patákové z funkce ředitelky ZŠ Formanská“.

V reakci na vývoj situace se dosavadní ředitel Kunst rozhodl školu opustit. Ke stejné volbě se přiklonila i řada dalších zaměstnanců. Mimo jiné odešli třídní učitel a učitelky čtyř z pěti tříd školy a dvě ze tří vychovatelek školní družiny.

Výrazné změny uprostřed školního roku nebývají obvyklé – ale stalo se. Učitelka i družinářka tak z původního týmu zůstaly jediné. Za ostatní nová ředitelka za pomoci úřadu městské části sháněla někoho jiného. A starosta Drahorád ujišťuje: náhradu za odcházející personál se zajistit podařilo. Rodiče si však stěžovali, že do poslední chvíle neměli informace, kdo se o jejich děti bude starat. Alespoň ne oficiálně.

Rodiče se poptají svých dětí

Zatímco většina školáků v pátek přicházela do školy samostatně, část žáků provázeli rodiče. Chtěli vidět, co se bude dít – a někteří nahlédli i dovnitř, aby se přesvědčili, zda je tam někdo, kdo se jejich dětí ujme. Deníku řekli, že v posledních dnech se svým potomkům snažili vysvětlovat, že místo dosavadní paní učitelky či pana učitele přijde někdo jiný – nicméně pak se svých potomků budou obzvlášť důkladně vyptávat, co se ve škole odehrávalo.

S tím, že mají řadu otázek, které prý zatím zůstaly bez odpovědi, se mnozí Deníku netajili. Stejně jako s tím, že minimálně několik z nich zůstává v kontaktu s některými z bývalých pedagogů – a domlouvají si s nimi doučování svých dětí. Prý to považují za jistější než nyní přicházející nejistotu.

Komunikace se zlepší přes víkend

Jestliže na chodníku před školou a přilehlém parkovišti zaznívala řada otázek a výhrad, mnohé z nich se opakovaly. Deník část z nich soustředil – a odpovědi poskytl starosta Drahorád. Předtím, po ránu, sám navštívil školu, když se přijel přesvědčit, jak je nový tým připraven postarat se o žáky.

* Rodiče míní, že škola nebyla řádně předána (přebírání prý trvalo jen dvě hodiny) a bývalí pedagogové neměli příležitost poskytnout nástupcům důležité údaje o svěřencích: Předávání včetně převzetí účetních podkladů (protože odešla i účetní, která byla současně statutární zástupkyní) trvalo ve čtvrtek 29. února od sedmé do dvanácté hodiny. Za „dobré atmosféry“. Do protokolu bylo sepsáno vše, co požadovali zřizovatel a ředitelka. Zůstává jedna učitelka a učí také dosavadní asistentka pedagoga, které děti znají. Další se s nimi a jejich potřebami budou seznamovat.

* Rodiče by rádi věděli, jak je to s pedagogickou kvalifikací nynějšího týmu: Dosud většina učitelů neměla kvalifikaci pro první stupeň nebo ji neměla dokončenou – a nikomu nevadilo. Teď se najednou všichni ptají. Nová ředitelka má aprobaci právě pro první stupeň. Všechny třídy mají své vyučující, nastoupí nová učitelka na angličtinu, v pondělí přijde učitel hudební výchovy a IT. Přijde se také představit psycholožka, která bude do školy docházet.

Zdroj: Milan Holakovský

* Rodiny žehrají, že na informativní schůzce nahlásily e-mailové adresy, ale přesto slibované informace neobdržely: Vše se změní a doladí během víkendu. Některé ze zapsaných e-mailů se nepodařilo přečíst, nyní už ale má nové vedení školy k dispozici všechny kontakty. Všechny třídy kromě prvního ročníku také také mají založené skupiny v aplikaci WhatsApp, které zřejmě mohou nadále fungovat. Především ale nová ředitelka zavede využívání komunikační platformy specializované na kontakt s rodiči žáků, jež se jí osvědčila na předchozím působišti: v ZŠ a MŠ Věry Čáslavské.

* Jestliže byly bývalému řediteli vytýkány nedostatky v komunikaci, mohlo to souviset s tím, že v minulých letech vedle ředitelování dělal i třídního (byť mu pomáhali angličtinář a asistentka pedagoga). Je tak otázkou, jak to bude zvládat nová ředitelka, které je také třídní v prvním ročníku – a k tomu má ještě působit jako vychovatelka v družině: To by mělo být jen dočasné. Je to ale věc nové ředitelky – a ta ujišťuje, že zvládne vše.

Starosta městské části Praha-Újezd Václav Drahorád.

V Újezdu a Kateřinkách se však vede i řada dalších debat. Jestliže se mezi rodiči povídá, že nabídku učit dokonce dostal muž, který se přišel zajímat o práci školníka, starosta vrtí hlavou: ne, takhle to být nemohlo.

„Školníka ani nemáme: je to malá škola, takže by se tam neuživil,“ řekl Deníku. A připojil vysvětlení, že základní škola působí ve stejném objektu jako mateřská škola (ta má ještě pobočku). A správu objektu zajišťuje ředitelka mateřinky. Pokud by tedy někdo jednal se zájemcem o práci školníka, bude to právě ona; ne ředitelka základní školy.

Škola, kde si s dětmi hrají

Základní škola Formanova prošla ze dne na den obrovskou proměnou. Prozatím však o tom na jejím webu, uvedeném mottem „Škola je hrou a my si rádi hrajeme“, není ani zmínka. Ani facebooková prezentace školy neodráží fakt, že od pátku je zde všechno jinak, než bylo ve čtvrtek.

Zatímco facebookový profil nejnověji představuje akce ve škole z posledních dnů, web stále nabízí přehled vyučujících (v čele s exředitelem Kunstem), kteří tam už nepůsobí.

Chvála toho, jak to na škole chodilo dosud, dokonce přesahuje zkušenosti se současnými žáky. Připomněla to jedna z maminek, když oceňovala působení dnes již bývalé pedagožky, která společně s někdejším ředitelem na zdejší škole působila po celou dobu její dosavadní existence: je to prý učitelka neskutečně laskavá, jež však současně dokáže zajmout a naučit.

„Chválila ji kamarádka, jejíž dcera už přešla na jinou školu; do šestého ročníku. A je nejlepší ze třídy, protože má dobré základy od Marušky,“ poznamenala v debatě.

Do kontrastu pak v hovoru s dalšími maminkami dávala diskusní příspěvky, které se objevily pod elektronickou peticí za odvolání nynější ředitelky. Ludmila Brancuzská ji založila 22. ledna – a od té doby se nashromáždilo 376 podpisů.