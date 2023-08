Smrt obchází slepé rameno rameno Vltavy v Libni. Ve větším měřítku tam hynou kachny. Zjistila to Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody, když na místo přijela jako zasahující člen Pražské zvířecí záchranky. Tu starostliví svědci původně přivolali na pomoc jiným kachnám; živým.

Zásahové vozidlo Pražské zvířecí záchranky provozované Českým svazem ochránců přírody. | Foto: Deník/Milan Holakovský

Lidé, kteří jsou u docků v oblasti Palmovky jako doma a dobře znají tamní cvrkot, se na ochranáře obrátili s trochu neobvyklým požadavkem: odebrat potomky slípce zelenonohé hnízdící na plováku. Pro jejich dobro – aby se zvýšila jejich naděje na přežití. „Už jednou tu mladé vyvedli – a pak jsme je viděli všechny nožičkama nahoru ve vodě; zachraňte alespoň tyhle,“ tlumočila Landová na facebooku obsah telefonátu.

Tohle dopadlo jinak, než si volající představovali. Sebrat mláďata rodičům není důvod, pokud se nerýsuje nějaký skutečný problém. Tedy: jeden se odhalit podařilo – ale povedlo se také najít řešení. Když se ukázalo, že až se mláďata vydají do vody (což zvládnou skokem), nebudou se mít jak dostat zpátky do hnízda na plováku, došlo na vytvoření provizorní rampy. Co na tom, že zrovna nejde o designové dílo a k plováku je jen připevněné lepicí páskou; svému účelu poslouží. „A s nahlašovatelem jsme domluveni, že bude mladé sledovat,“ připomněla Landová.

Některé kachny malátné, jiné mrtvé

Užuž si balila věci a chystala se vyrazit k dalšímu ohlášenému případu – k těm poměrně častým nyní patří holubi zamotaní do sítí – když si všimla, že kousek od břehu je divně vypadající kachna. Zjevně bojující s problémy i sama se sebou. „Ta se za chvíli začne topit, a tak není nad čím přemýšlet: sundat boty a šup pro ni,“ shrnula Landová, co následovalo.

Úsilí se nakonec ukázalo jako marné. Divokou kachnu zápasící o život sice odvezla do záchranné stanice – ta tam ale následně uhynula. Hned následující den odtud vezla další (ta se nechala snáze chytit u břehu, takže to zvířecí záchranářka měla bez koupání) a pak ještě jednu: zatím naposled to bylo ve středu 2. srpna. „Bylo jich ale více; ještě nějaké další převáželi kolegové,“ konstatovala.

Navíc se zde našlo větší množství uhynulých kachen při březích. Nejprve byla hlášena likvidace sedmi kadáverů v kafilerii – tento počet ale nezůstal konečný. Nyní jich prý bude už přes deset. Deníku Landová řekla, že ochranáři se domluvili s místními: ti oblast projíždějí na lodi s popelnicí, do níž uhynulé kusy sbírají a předávají k likvidaci.

Těla mají mizet rychle, aby se co nejvíce omezilo šíření nemoci, pokud kachny zabíjí nakažlivé onemocnění. Zvířecí záchranářka nicméně míní, že prozatím všechny příznaky ukazují, že by se mohlo jednat o botulismus: otravu botulotoxinem (známým jako „klobásový jed“). Ten se v teplejších obdobích může vytvářet v hnijící vegetaci, tělech uhynulých ryb, ale také v larvách hmyzu nebo i v bahně. Typicky ve stojatých vodách.

K boji za práva zvířat se svlékli. Prahou prošli aktivisté ve spodním prádle

Zpočátku pro otravu botulotoxinem bývá typická nejistá a vrávoravá chůze, přibývá malátnost a vodní ptáci často posedávají se svěšenými křídly. Nápadné je také jejich komíhání krkem, který nedokážou udržet rovně. Postupně svalstvo ochabne do té míry, že pokud je kachna nebo labuť na vodě, hlava v důsledku úplného ochrnutí krku klesne pod hladinu. Vodní pták se utopí.

Bát se ptačí chřipky není třeba

Podobné příznaky také nedávno vykazoval úhyn vodních ptáků na rybníku ve Stromovce. I tam se objevilo podezření na botulismus, které se však nepotvrdilo. I odtud někteří jedinci putovali do záchranné stanice. Ne vždy byl výsledek příznivý a smrti se nedalo zabránit, ale jiné opeřence se podařilo léčit tak úspěšně, že zakrátko mohli být vypuštěni zpět do volné přírody. „Se stejnými symptomy jsme ještě převáželi do záchranné stanice mladou labuť z Běchovic,“ řekla Deníku Landová.

Že ve Stromovce podezření na botulismus vyloučilo testování vody, Deníku ve čtvrtek potvrdila i veterinářka Pavlína Hájková. Míní ale, že i tak nejde o nic znepokojivého: „Takové případy se během léta stávají.“ Předpokládá, že nákazu zde měla na svědomí „nějaká bakterie“. „Rychlá reakce na léčbu antibiotiky napovídá, že virus to nebyl,“ řekla Deníku zvěrolékařka Hájková. Připomněla, že tyto trable postihují i labutě, které jsou navíc oproti kachnám citlivější. „Také se dají vyléčit, ale na léčbu reagují hůř,“ konstatovala.

Státní veterinární správa zatím aktuální pražský úhyn neřeší. Plyne to z informací jejího mluvčího Petra Vorlíčka. „Obecně platí, že k nám se to dostane, kdyby bylo podezření na ptačí chřipku,“ vysvětlil. Nic takového veterinární správě hlášeno nebylo.

V Kyjích budou trénovat dvě mláďata sokolů. Mají pomoci snížit stav holubů

Rozmanitých chorob napadajících a hubících opeřence je celá řada; nikoli jen mediálně známá ptačí chřipka. Tu navíc vyvolávají viry – a podle veterinářky příznivý ohlas na léčbu působení viru vylučuje. Poznatky ze zmiňovaných lokalit navíc dávají tušit, že se objevilo onemocnění, které ani neohrožuje jiné než vodí ptactvo.

Pražští strážníci o úhynu na Palmovce vědí, avšak zasahovat nemuseli. Deníku to ve čtvrtek řekla vedoucí sekretariátu ředitele městské policie Irena Seifertová. Odchytová služba strážníků se sice stará i o odstraňování těl uhynulých zvířat, ale v daném případě to nebylo třeba.

„Dostali jsme informaci, že už je to zajištěné,“ konstatovala Seifertová. „Oznamovatelka věc ohlásila na více místech, od nás žádná aktivita nebyla potřebná. Uvedla také, že bude dávat podnět úřadu, aby tam dal ceduli, aby se lidé nekoupali,“ poznamenala Seifertová.