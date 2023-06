/VIDEO, FOTOGALERIE/ Přelepené vchody. Na střeše zakrytý oficiální název Fortuna Arena nesoucí jméno jednoho z partnerů fotbalové Slavie. Ikonická pěticípá hvězda smutně vystrkuje tři své hroty zpoza plachty. Červenobílý Eden a jeho okolí se proměňují v zelenočernou identitu finále fotbalové Konferenční ligy UEFA. Zápas mezi anglickým West Ham United a italským ACF Fiorentina se odehraje ve středu 7. června.

V Edenu a okolí se chystá finále Konferenční ligy UEFA. | Video: Martin Rumler

Ustoupit musela i nedávno zesnulá klubová legenda František Cipro. Jeho plachta na čele stadionu je pryč a místo ní opět zelenočerná reklama na fotbalový mač. Jen Slavia Museum zatím svůj název úspěšně brání, ne tak ale vchod, který se proměnil úplně a vede do VIP prostor UEFA.

I hotel v útrobách stadionu dostal ke vchodu přelep, stejně jako vstupy do hlediště nebo poklady s lístky. Své výlohy přenechala identitě evropské fotbalové asociace i Komerční banka, jejíž bankomat „obklíčily“ samolepící folie.

Blížící se zápas je znát i desítky a stovky metrů od samotného stadionu. Na volné ploše vyrostlo stanové a kontejnerové městečko a na sloupech se objevily plakáty navigující novináře do akreditačního střediska u slávistického bazénu nebo pořadatele do zaměstnanecké kantýny, která vznikla v zmíněném hotelu.

Zatímco zelenočerné plakáty jsou místním docela jedno, přenosné značky upozorňující na zákaz vjezdu či zastavení naopak probudily emoce. A hádky. Na jedné straně dotazy, kam na více než den odvézt ty stovky aut z přilehlých ulic, na druhé odpovědi, že kdo má problém, nemá bydlet u stadionu.

Zcela uzavřené nebo se zákazem parkování se od 7. června do následujícího dne rána ocitne řada vršovických ulic, někteří majitelé se ani nedostanou do svých garáží pro auta.

„Prosíme, přeparkujte své vozidlo včas, aby nemuselo dojít k jeho odtahu. Řidiči se musí připravit na uzavírku ulic Vladivostocká, U Slavie a U Vršovického hřbitova, a také na zákaz zastavení v několika dalších ulicích. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení přijatých opatření,“ napsala radnice Prahy 10 na web a sociální sítě.

„Je velmi vtipné, že prostě rezidentům, kteří si parkování platí, tam prostě zakážete parkovat a předáte to 20 Tondům z UEFA. I když je vedle obchodní dům, ve kterém si můžete klidně jedno patro kvůli takovéhle akci pronajmout,“ reagoval například Jarda Barták na Facebooku.

„Potřebují zajistit místa pro organizaci akce. To, že tam bydlíme, nám bohužel právo na parkování před domem nezajištuje, ani rezidenční karta ne. Prostě si zaplatili zábor,“ ozval se smířlivěji Tomáš Krajcr.

Zdroj: Martin Rumler

Jediné, co snad může obyvatele okolních domů uklidnit, je fakt, že jak organizátoři, tak radnice slibují, že kolem stadionu nebude probíhat žádná doprovodná akce, aby do Prahy 10 přijížděli pouze fanoušci se vstupenkou. Ostatní fotbalové příznivce z Londýna či Florencie bude bezpečnostní služba i policie směrovat do Prahy 7. Jedna fanzóna bude na Letenské pláni pro fanoušky West Hamu, druhá na Výstavišti pro příznivce Fiorentiny. Program tvoří UEFA se zástupci obou klubů.

1/3 Zdroj: Deník/ Redakce Omezení v ulicích kolem stadionu. 2/3 Zdroj: Deník/ Redakce Omezení v ulicích kolem stadionu. 3/3 Zdroj: Deník/ Redakce Omezení v ulicích kolem stadionu.

Ovšem i tak bude možné potkat se s fanoušky některého z klubu. Vlakem z Holešovic přijedou ti italští. Anglické pak policie odveze metrem A do stanice Želivského a odsud se pěšky vydají na stadion.

Co se chystá v Edenu



Zákaz zastavení



28. 5. 2023 (00:01) - 10. 6. 2023 (04:00)

-ulice Pod Altánem (úsek s napojením na ulici U Slavie) a jí přilehlé parkovací plochy



7. 6. 2023 (00:01) - 8. 6. 2023 (04:00) platí pro tyto ulice:

-ulice Vladivostocká (v celé délce) a jí přilehlé parkovací plochy

-ulice Jerevanská, Kišiněvská, Krasnojarská, Amurská, Lvovská, Karpatská (vždy posledních cca 10 m před ústím do ulice Vladivostocká pro zřízení prostoru na otáčení vozidel)

-poslední vnitroblok mezi ulicemi Vladivostocká a Vršovická (vyparkování cca 15 m pro zřízení prostoru na otáčení vozidel)

-Kubánské náměstí v úseku mezi ulicemi Vršovická a Vladivostocká (vpravo ve směru od Vršovické ulice)



Uzavírky ulic



Lokalita A od 7. 6. 2023 (8:00) do 8. 6. 2023 (04:00)

-Vladivostocká (v úseku mezi ulicemi U Slavie a Amurská)

-Pro majitelé garáží ve Vladivostocké ulici, kterým bude omezen přístup k parkování budou rezervovány volná parkovací místa v garážích OC Eden – bezplatně. Pro rezidenty je k parkování rezervován úsek v ulici rozmezí Kodaňská – Moskevská, kde bude dočasně změněna oranžová zóna na modrou.



Lokalita B od 7. 6. 2023 (14:00) do 8. 6. 2023 (04:00)

-U Slavie (v celé délce)

-U Vršovického hřbitova (v celé délce)

-Vladivostocká (v celé délce)



Úpravy provozu v souvislosti s uzavírkami:

-objízdná trasa uzavírky ulice U Slavie a U Vršovického hřbitova je vedena Moskevskou ulicí

-z ulice Bělocerkevská není umožněno odbočení vozidel vlevo do ulice Vršovická



Zastávky bus MHD jsou přemístěny z ulice U Slavie takto:

-ve směru na Bohdalec – do ulice Vršovická mezi ulice Bělocerkevská a Kodaňská

-ve směru Želivského – do ulice Bělocerkevská cca 50 m za křižovatku s ulicí Vršovická