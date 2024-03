Zdroj: Milan Holakovský

Ředitel školy Miroslav Žilka naopak Deníku zdůraznil, že výtky se vždy týkaly zcela konkrétních pochybení a k udělování důtek přistoupil až ve chvíli, kdy se ukázalo, že slovní upozornění nezabírají. S tím, že jeho povinností je na pochybení upozornit a starat se o to, aby se takové situace neopakovaly.

Uvedl také, že větší počet výhrad se vztahuje pouze ke čtyřem pedagogům z celkového počtu 55 vyučujících, kteří ve škole působí. A míní, že žáci, kteří se do protestu zapojili, naznají celé pozadí řešených událostí: dostal se k nim pouze jednostranný pohled. Podle něj se tak žáci zapojili do boje za osobní zájmy některých pedagogů, aniž by měli přehled o souvislostech.

Drama na průmyslovce: Ředitel odmítá obvinění ze šikany. Učitelé zlenivěli, říká

Zřejmě nejčastěji zaznívalo v rámci demonstrace jméno Milana Šandy, jenž na škole vyučuje angličtinu a španělštinu; jmenován je rovněž v petici se 710 podpisy, již od zástupců demonstrantů převzal radní hlavního města pro oblast školství Antonín Klecanda (STAN).

Protestující se ohrazovali proti tomu, že dostal výpověď. Požadovali její stažení – či přinejmenším takovou úpravu, aby pedagog mohl dokončit školní rok a coby angličtinář dovedl žáky čtvrtého ročníku k maturitní zkoušce. Ředitel Žilka Deníku sdělil, že se jmenovaným vyučujícím nakonec podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru.

Zdroj: Milan Holakovský

Protestující v této věci dosáhli svého, sdělil Deníku předseda studentského parlamentu školy Sýkora. „Ředitel se s panem Ing. Milanem Šandou dohodl, a tak pan učitel dokončí tento školní rok s námi,“ konstatoval. Upozornil rovněž na páteční schůzku s radním Klecandou. S tím, co tam studentští aktivisté slyšeli, jsou také spokojeni. „Sdělil nám, že řešit situaci na naší škole – tedy prověřovat vytýkací dopisy – budou Česká školní inspekce a inspektorát práce,“ shrnul průběh jednání.

Vytýkací dopisy pro pedagogy zástupci protestního tábora stále označují jako „neoprávněné a nesmyslné“. Vyhovuje jim nicméně, že se jimi zabývá hned několik institucí. Vedle školní inspekce a Státního úřadu inspekce práce také pražský magistrát a školský ombudsman. „S námi konzultují celý postup,“ naznačil Sýkora, že o vývoji ve věci jsou představitelé odpůrců kroků ředitele školy informováni.

Boj studentů průmyslovky za oblíbeného učitele: Protesty přinesly slib změny

Oceňují také, že pražští radní rozhodli o vyhlášení výběrového řízení na obsazení postu ředitele strojnické průmyslovky. Nynějšímu řediteli Žilkovi, jenž v čele školy stojí od roku 2012, totiž bude končit druhé šestileté funkční období. Zřizovatel může rozhodnout o potvrzení dosavadního ředitele ve funkci pro další období, ale také vypsat konkurs. V takovém případě bývá obvyklé, že pokud dosavadní ředitel neplánuje odchod ze školy, třeba do důchodu, přihlásí se i on.