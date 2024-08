Obora Březka stále zůstává horkým tématem, i když vedení VÚLHM na aféru reagovalo odstavením dosavadního vedoucího obory; on sám byl jedním z mužů zachycených na záběrech budících emoce a odpor. K rozvázání pracovního poměru dohodou došlo k pondělí 12. srpna – a na odsazení této pozice bude vypsáno výběrové řízení.

O situaci v oboře (která mimochodem navazuje na tradici mysliveckého obornictví, dokumentovanou zde již na počátku 18. století) s ředitelem VÚLHM Vítem Šrámkem v úterý 13. srpna osobně jednal ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), pod jehož resort výzkumný ústav spadá: jde tedy o státní instituci.

Rozhodl, že na správné hospodaření v Oboře Březka bude nově dohlížet expertní skupina. Budou v ní zastoupeni i nezávislí experti na lesnictví a myslivost. Patrně také v budoucnu dojde k převedení obory pod Lesy ČR.

Skandál kolem krutého zacházení se zvířaty ale nadále zůstává i politickým tématem. Dosavadní kroky nestačí Demokratické straně zelených – Za práva zvířat. „Žádá orgány veřejné moci o spravedlivé a přísné potrestání viníků, očekává, že jejich sadistické jednání bude posouzeno jako trestný čin týrání zvířat s maximálně možným trestem,“ odkazuje ve svém prohlášení na možnost uložit v případě prokázání viny až šestiletý trest odnětí svobody.

„DSZ – Za práva zvířat dlouhodobě požaduje, aby pachatelé, kteří týrají či trýznivým způsobem zabíjejí zvířata, byli spravedlivě odsuzováni k trestům stanoveným trestním zákoníkem – a nikoliv jen k pohrůžkám trestem. Týrání zvířat je, s ohledem na naprostou bezmocnost obětí, mimořádně zavrženíhodné,“ uvádí vyjádření, které Deníku jménem strany poskytl Jiří Anderle.

Kritizuje, že pachatelé těchto trestných činů, pokud jsou vůbec stíháni, nakonec odcházejí od soudu s pokutou nebo podmíněným trestem – a jedním dechem volá po zpřísnění podmínek pro držení zbraně k mysliveckým účelům. Prohlášení zmiňuje, že by to mohlo pomoci předejít škodám nejen na životech zvířat, ale i lidí.

Informaci o tom, jak pokročilo policejní prošetřování dění v oboře nedaleko metropole, Deník ve čtvrtek 15. srpna nezískal. Mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová uvedla, že v aktuální fázi případu není k dispozici nic zásadního, co by bylo možné zveřejnit. „Patrně se to nezmění ani v nejbližším období,“ míní, že nové informace nebude mít k dispozici ani v příštích dnech.

Ministerstvo zemědělství uvádí, že skupina tvořená odborníky a výzkumnými pracovníky, která má dohlížet na to, aby obora hospodařila správně, v souladu s předpisy a v duchu moderních inovativních trendů, by měla začít fungovat co nejdříve.

„Jedním z hlavních úkolů bude zajistit, aby se neopakoval nedávný případ, kdy na videu vidíme zaměstnance obory při usmrcování koček,“ naznačil ministr Výborný, že to, co se ve státní oboře odehrávalo, považuje za lumpárnu. „Nestrpím jakékoli týrání zvířat a špatné zacházení s nimi,“ nechal se slyšet.