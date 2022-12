Po vánočních svátcích, jež jsou v leckterých rodinách spojeny s hodováním a mísami plnými cukroví, je to příležitost věnovat se aktivnímu pohybu na desítkách sportovišť. Navíc bezplatně, což po utrácení spojeném se svátky také přijde vhod.

Vybrané termíny, někde s rezervací

Trochu si protáhnout tělo – a případně si i vyzkoušet nějaké nové aktivity, pokud třeba někdo uvažuje o pohybu jako o novoročním předsevzetí – mohou lidé vyrazit během celého týdne; až do soboty 31. prosince.¨

Desítky zapojených sportovišť však neotevřou své dveře zdarma po celou svoji provozní dobu: nabízejí konkrétní bezplatné termíny. Přehled sportovišť včetně vybraných dnů a hodin zájemci najdou na webových stránkách. I s pokyny pro případnou rezervaci. Ta je někde nezbytná, zatímco jinde stačí ve stanoveném čase prostě přijít.

Lezení, plavání i střílení barvou

Aktivní pohyb či nové zážitky nabídne celkem 39 zapojených sportovišť, kde se bude možno protáhnout skutečně rozmanitými způsoby – zdaleka tedy nejde jen o populární bruslení. Nechybí například aerobic, baseball, bouldering, fitness, gymnastika, hokej, jezdectví, míčové hry, spinning či tenis. Dokonce i paintball – zde však je třeba počítat s tím, že vstup i zapůjčení základní výbavy včetně zbraně nabídnou organizátoři zadarmo, ale doplácí se za doplňkové vybavení, overal, kuličky, dýmovnice i občerstvení.

Pro ty, kteří se přihlásili včas, je bez placení dostupný také minigolf – v tomto případě však už noví zájemci neuspějí: všechny termíny jsou obsazené. I místo silvestrovských příprav chlebíčků či láhví s rozmanitými etiketami nebo nákupů pyrotechniky si v sobotu 31. 12. bude ještě možné do 15. hodiny zaplavat, ještě o hodinu dále běhat po kurtech na plážový volejbal nebo squash – a dokonce do sedmé večer se potit v posilovně či až do deváté hodiny bruslit.

Tradiční nabídku bezplatného sportování oceňuje Vít Šimral (Piráti), nyní vzhledem k vývoji povolebních vyjednávání již vlastně přesluhující radní hlavního města pro oblast školství a sportu. „I letos Praha připravila všem sportovním nadšencům malý vánoční dárek v podobě týdenního sportování ve všemožných sportovištích zcela zdarma,“ zve k návštěvě. „Tato oblíbená akce je ideální příležitostí, jak si vyzkoušet nějaký nový sport, udělat něco pro své zdraví a dostat se zpět do formy po vánočním hodování,“ doporučuje.