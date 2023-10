Je to vlastně podobné jako podávání stížností na průběh voleb. V jejich případě předkladatelé většinou příliš úspěšní nebývají; pokud uspějí, pak zpravidla se stížnostmi týkajícími se počítání hlasů. U referend se přezkum častěji točí kolem formulace otázky předkládané občanům.

Zastupitelé mají jednat ve středu

Ohlášená žaloba zatím nic nemění na postupu, který v souvislosti s referendem (z jehož výsledků a účasti voličů vyplynulo, že je platné a pro obec závazné) představil starosta Pavel Cihlář (Tuchoměřáci). Místním zastupitelům je předložena ke schválení obecně závazná vyhláška hovořící o zákazu hazardu na celém území obce.

„Stále to platí,“ potvrdila Deníku místostarostka Barbora Boulová (Tuchoměřáci). S tím, že návrh vyhlášky, která je v souladu s výsledkem referenda, mají zastupitelé projednávat na svém zasedání ve středu 18. října. „Uvádí to i zveřejněná pozvánka na jednání,“ konstatovala.

Referendum o hazardu: kasina v obci obyvatelé Tuchoměřic jednoznačně odmítli

Zařazení konkrétního bodu do návrhu programu jednání ale ještě nemusí nic znamenat. Kterýkoli zastupitel, jichž je v Tuchoměřicích devět, může navrhnout hlasování o jeho stažení. Zastupitelé, kteří se sejdou v 18 hodin na obecním úřadu, budou mimo jiné jednat také o placení za odpad, poplatcích ze psů či poplatku z pobytu. Debatovat se ale bude i o novém územním plánu a o penězích: třeba o pořízení nábytku pro novou třídu ve škole nebo o nákupu elektrické pánve pro školku. Zastánci hazardu k tomu mohou poznamenat: v případě fungování kasin by obec díky výnosům z daní mohla hospodařit s podstatně onačejšími částkami!

Je prý třeba rozlišovat

Kejmar se ohrazuje proti tomu, že v rámci jedné otázky k povolení, či nepovolení hazardu Tuchoměřičtí hodnotili dva rozdílné záměry. Maximum, které mohlo být přípustné. Otázka v referendu tedy nezněla, zda v obci povolit vyjmenované typy hazardních her plošně, ale zda pro to místní vyhláškou vyčlenit konkrétní lokality, kde o vybudování kasin projevili zájem investoři.

„První projekt měl vzniknout uvnitř nákupního centra POP Airport, který funguje dlouhé roky. Druhé kasino pak mělo být postaveno na pozemku kousek vedle. Nebylo ale jisté, kdo za projektem stojí, a navíc měl být postaven na pozemku jednoho ze zastupitelů,“ vysvětluje Kejmar, proč oba záměry vnímá jako odlišné a nesouměřitelné.

Hazard v Tuchoměřicích? Místní o budoucnosti obce hlasují v referendu

Podotýká, že outletovému centru POP Airport věří, že do svých prostor by nepustilo kasino, u něhož by mělo pochybnosti o bezpečnosti. Druhý projekt ale takto nevnímá. „V rámci referenda jsme tedy do jednoho pytle hodili dva naprosto rozdílné projekty – a v rámci boje proti tomu, aby nečitelná firma postavila novou velkou budovu s kasinem, bráníme i otevření kasina v již stojící budově,“ ohrazuje se.

Je přesvědčen, že obec se tím připravuje o peníze, které potřebuje. Na školku, školu, sportoviště – a třeba u fotbalistů nejen pro A tým, jemuž se v poslední době daří, ale i dorost, žáky a přípravku vychovávající nové talenty. Což bez zázemí a peněz není možné, přičemž dnes prý vše závisí na pomoci rodičů a drobných sponzorů.

Výzva k jednání? Není zájem

„Vyzval jsem vedení obce a ostatní zúčastněné strany k jednání,“ uvádí dále Kejmar. S tím, že podání žaloby vnímá jako vytvoření času pro veřejnou diskusi o tom, jestli skutečně bylo úmyslem zakázat oba projekty. Navrhuje, aby nyní zastupitelé vyhlášku nepřijímali a začali jednat se zástupci kasina, jehož vznik on doporučuje, a současně s lidmi z iniciativy Tuchoměřice proti hazardu, kteří jasně odmítli jakákoli kasina. „Casina“ jakbysmet.

Žádná schůzka se nekonala, o těchto snahách se vedení obce dozvědělo teprve před pár dny – a s projednáním vyhlášky zakazující hazard se počítá, shrnula místostarostka Boulová pro Deník aktuální situaci. Postupovat jinak by pro zastupitele bylo problematické, jestliže je výsledek referenda závazný.

Zákaz kasin jako v Moskvě. Praha řeší problém s hazardem, přitom jí hrozí žaloby

Zástupci iniciativy odmítající hazard nemají chuť měnit své přesvědčení, jestliže jasno měli od počátku. Za sebe to shrnula koordinátorka iniciativy Terezie Imlaufová: „Preferuju pomalejší rozvoj obce s poctivým financováním, než vidinu velkých a nejistých peněz za cenu hazardního podniku.“

A odpověď na pozvání k jednání? Za tu je možné považovat nejnovější vyjádření na webu iniciativy: „Zástupci hazardu chtějí obejít referendum,“ píší odpůrci, zjevně stále trvající na svém. Měsíc staré vyjádření provozovatelů kasin, že budou respektovat rozhodnutí obyvatel Tuchoměřic, označují za „velkou lež“. „Kasina chtěla být ‚dobrým sousedem‘, ale místo toho dělají jednu levárnu za druhou. Tuchoměřice hazard nechtějí – a daly to jednoznačně najevo,“ zdůrazňují odpůrci – s apelem na zastupitele, aby „nepodlehli vábení“.

O hazardu Tuchoměřičtí hlasovali v referendu 15. září. Vyjádřit své mínění přišlo 61,4 procenta oprávněných voličů. Odpůrci hazardu zvítězili v poměru hlasů 603:109.