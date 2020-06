Agenturu ČTK a další média o chystaných uzavírkách v souvislosti se stavební sezonou informovala mluvčí TSK Barbora Lišková na webu magistrátní firmy. Pokračovat bude i oprava tramvajové trati a vozovky v Nádražní na Smíchově, kterou má na starosti dopravní podnik, nebo rekonstrukce Modřanské a Vysočanské.

„Práce na sebe musí smysluplně navazovat, omezení být co nejkratší a v neposlední řadě hlídáme, aby Pražané neplatili za rozkopání jedné ulice několikrát a všechny opravy se udělaly najednou. Aktuálně probíhají jednání se všemi městskými firmami nad aktualizovaným přehledem plánovaných akcí na druhé pololetí tak, aby jednotlivé opravy různých investorů na sebe navazovaly a dopady na plynulost dopravy byly co nejmenší. Stále doháníme vnitřní dluh na stavu infrastruktury, ale zároveň musíme udržet Prahu průjezdnou,“ uvedl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě), který má na starosti dopravu.

Minulé vedení města v čele s exprimátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) bylo občanskou veřejností za nekoordinované (nejen) letní uzavírky hojně kritizováno. Radní Scheinherr se proto snaží, aby rekonstrukční práce nevylovály v obyvatelých metropole tolik zlosti. Plány vznikají na schůzkách expertní koordinační skupiny.

A co tedy Scheinherr a spol. vymysleli na letošek?

Komplikace čekají v červenci řidiče na Chodovské v úseku od U Plynárny po Jižní spojku. Opravena bude silnice, chodník i autobusové zastávky. Provoz na čtyřproudé komunikaci bude zachován obousměrně vždy v neopravovaném jízdním dvojpruhu.

Oprava Karlova náměstí? Jedna z nejdelších

Po celý červenec a srpen budou silničáři pracovat na Štěrboholské radiále. Tady budou připravovat přejezdy pro samotnou rekonstrukci, která se uskuteční v roce 2021. Provoz zde bude omezen pouze o víkendech.

Další rekonstrukce

Od července do konce září dojde k odstranění havarijního stavu částí opěrné zdi Letenských sadů. Doprava zde bude omezována v místech, kde se bude pracovat. Od července do prosince bude opravována také vytížená Kbelská ulice. Předmětem akce je oprava a modernizace stávající oboustranné protihlukové stěny.

Jednou z nejdelších bude oprava na Karlově náměstí, která začne v červenci a skončí v říjnu 2020. Opraveny budou křižovatky včetně přechodů pro chodce. Rekonstruována bude letos křižovatka s Resslovou ulicí. Na zbylé dojde v příštím roce. Provoz bude omezen částečně.

„Vozovka bude s asfaltovým krytem a chodníky z žulové mozaiky. Dojde k úpravě odvodnění. Uliční vpusti budou posunuty případně umístěny nové. Budou dosazeny nové stromy,“ popsala mluvčí TSK Lišková.

Ještě déle než na Karlově náměstí se bude pracovat na Koněvově mezi Husitskou a Černínovou. Oprava začne 27. června a potrvá až do prosince letošního roku. Oprava kromě vozovky zahrne také rekonstrukci chodníků nebo vytvoření parkovacích stání. O konkrétní podobě omezení zatím nebylo rozhodnuto. Pravděpodobně se však bude jezdit do centra jedním pruhem po Koněvově a ve směru z centra po objízdné trase.

„Tato rekonstrukce navazuje na již probíhající práce na obnově vodovodního řadu a kanalizace,“ říká Lišková. Oprava důležité žižkovské ulice před více než dvěma lety dala vzniknout – dnes už takřka legendární – hlášce bývalé primátorky Krnáčové, která o stěžujících si Pražanech řekla, že jsou „zpovykaní dopravou“.

Magistrátní TSK bude od srpna do konce září opravovat pravý pomalý jízdní pruh na Jižní spojce. Silničáři budou postupně pracovat v několika úsecích. Začnou ve směru do centra v úseku mezi ulicemi V Korytech k ulici 5. května a dále až k ulici V Podzámčí.

Nový most na Zbraslavi

Pokračovat budou již započaté rekonstrukce. To se týká například Modřanské, kde práce potrvají do konce srpna, Vysočanské v úseku mezi Nad Krocínkou a Proseckou nebo Malešické ulice – tady je termín ukončení na konci července. Oprava bude pokračovat také v Branické (do 16. října) a v Ohradní na Praze 4.

„V ulici K Výtopně se začne stavět nový most na Zbraslavi, po kterém by se první auta měla projet začátkem příštího roku,“ informovala Lišková o stavbě nového mostu přes Strakonickou. Původní byl kvůli havarijnímu stavu loni na podzim demolován. Řidiče čeká omezení podle postupu výstavby také na dálnici D4. Opravována bude rovněž spodní část mostu Barikádníků na pravém břehu řeky.

Od srpna do prosince TSK opraví most ve Wilsonově ulici, který vede přes koleje z Masarykova nádraží. Provoz bude omezen částečně, práce se uskuteční především pod mostem. „Kromě investic do osobní automobilové dopravy TSK plánuje také finance do cyklistické a pěší infrastruktury,“ uzavřela Lišková.