„Podle smlouvy mají být vozidla dodána do 16. dubna včetně schválení Drážním úřadem,“ řekl vedoucí oddělení komunikace DPP Daniel Šabík. Smlouva podle něj počítá s jasně stanovenými sankcemi za nedodání včas.

Cegelec má zpoždění s dodávkami trolejbusů pro Jihlavu i Zlín.

„Bohužel Praha i Zlín jsou projekty, jež jsou ohroženy nedostatkem komponentů na trhu, o čemž jsme naše zákazníky s předstihem informovali. Absence těchto komponentů nám, potažmo finálnímu dodavateli, dosud neumožnila zahájit program zkušebních jízd,“ řekl Miroslav Opa, výkonný ředitel Cegelecu.

Oprava tramvajové trati na Malé Straně probíhá rychleji. Třetí etapa začne dříve

Firma podle něj byla po odřeknutí dříve potvrzených objednávek přinucena k redesignu vybraných bloků statického měniče tak, aby bylo možné jej „poskládat“ z komponentů na trhu dostupných či lépe řečeno dostupnějších.

„Fakticky to znamenalo velkou část dosavadního vývoje a prototypovou výzbroj vložit do šuplíku a začít od nuly, protože i malá změna parametrů součástek se dominovým efektem propisuje do řešení celých bloků, z nichž je měnič poskládán. Tato změna pochopitelně ovlivnila i přípravu softwaru, který je možné parametrizovat až na hotovém vozidle, resp. elektrické výzbroji,“ dodal Opa.

Trolejbusy musí před schválením najet 30 000 kilometrů. Jde o výrazně přísnější požadavek než v Německu, kde stačí řádově tisíce kilometrů. Testování má probíhat v Praze.

Výrazná úspora v soutěži

SOR s Cegelecem mají Praze dodat patnáct kloubových trolejbusů s bateriemi. Konečná cena je 220,4 milionu, odhad byl o téměř 80 milionů korun vyšší. V soutěži byly ještě Škoda Electric a Carrosserie HESS. Tendr protahovaly opakované námitky Škody, které ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže už dříve zamítl.

Praha bude prvním městem, kde budou nové trolejbusy SOR TNS 18 jezdit.

Vlakem na letiště. Správa železnic hledá projektanta úseku Veleslavín – Ruzyně

Jejich přepravní kapacita bude 134 osob – 41 sedících a 95 stojících. Budou vybaveny systémem naklápění karoserie (kneeling) pro snížení nástupní hrany a usnadnění nástupu cestujících nebo výklopnou plošinou pro osoby s omezenou schopností pohybu.