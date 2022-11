Fotografoval řadu celebrit, známých zpěváků a herců. Je držitelem čtyř ocenění World Press Photo a v roce 1999 ho časopis American Photo zařadil mezi sto nejvýznamnějších osobností světové fotografie.

Antonín Kratochvíl (* 1947) se narodil v Lovosicích, kde měl jeho otec Jaroslav Kratochvíl fotoateliér. Z důvodu politické orientace rodiny nemohl studovat, vyučil se tak stavebním zámečníkem a velmi záhy, v roce 1967, emigroval. Následně vystudoval fotografii na umělecké Akademii Gerrita Rietvelda v nizozemském Utrechtu. V roce 1972 odešel do USA.

Pracoval pro prestižní americké noviny a časopisy a za své příspěvky byl velmi oceňovaný. Jako žurnalista působil na místech válečných konfliktů. Za tuto práci získal ocenění World Press Photo. Od sedmdesátých let také dokumentoval po dobu dvaceti let život za železnou oponou i život po jejím pádu. V prosinci 1997 o tom vydal knihu Broken Dream: Twenty Years of War in Eastern Europe.

Pítka do nového pavilonu goril v pražské zoo vyrobila firma z Lanškrouna

V roce 2009 hrál výraznou roli sochaře ve filmu Jana Hřebejka Kawasakiho růže, za kterou byl nominován na Českého lva. V posledních letech se věnuje zejména dokumentární fotografii, mimo jiné zachycuje i ničení přírodního bohatství.

„Je mi velkou ctí, že právě pan Antonín Kratochvíl se zapojil do našeho unikátního projektu Kořeny osobností. Jedná se o významné jméno zejména světové fotografie. Pan Kratochvíl vždy dokázal zachytit a zdokumentovat životy lidí, ať už těch více známých, či obyčejných. Při své práci se zajímal jak o zachování, tak i o ničení přírodního bohatství, k němuž bohužel také dochází. Vysoce si jeho práce vážím a jsem velmi hrdý, že i jeho kořeny zůstanou právě u nás,v botanické zahradě, která rovněž na ochranu rostlinného a přírodního bohatství ve svém projektu upozorňuje,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy

„Jsem velmi poctěn, že mohu být součástí tohoto unikátního projektu. Zejména mě potěšil výběr amerického dubu velkoplodého, který de facto charakterizuje moji životní cestu, a doufám, že tu poroste další stovky let.

Velmi si vážím činnosti botanické zahrady, zejména v oblasti ochrany přírodního bohatství. Sám jsem byl při své práci svědkem devastace přírody a velmi bych si přál, aby si jí lidstvo více vážilo a aby tu něco z přírodního bohatství zbylo i pro budoucí generace,“ říká fotograf Antonín Kratochvíl.

Dub jako symbol síly

Antonín Kratochvíl v rámci projektu Kořeny osobností vysadil dub velkoplodý (Quercus macrocarpa). Tento mohutný strom pochází z jihovýchodu USA. Může dorůst výšky až 50 metrů. Nejvíce však na něm upoutají velké listy, které mají tvar houslí a dosahují velikosti až 25 centimetrů na délku. Plodem jsou asi 5 centimetrů velké žaludy.

Obrazem: V Letňanech se uskutečnil veletrhu o konopí Cannafest

„Dá se říci, že se jedná o výjimečnou dřevinu, nejen pro její velikost. Tento dub používaly původní severoamerické kmeny pro jeho léčebné účinky, zejména při křečích nebo srdečních obtížích,“ říká k vybrané dřevině Tomáš Vencálek, kurátor Botanické zahrady hl. m. Prahy. A ještě dodává: „Pro Antonína Kratochvíla jsem vybral dub právě proto, že je symbolem síly, kterou Antonín nejednou projevil, a současně se jedná o dřevinu původem z USA, kde strávil velkou část svého života a kde si vybudoval kariéru váženého fotografa.“

O projektu Kořeny osobností

Unikátní projekt Kořeny osobností vznikl ve spolupráci Botanické zahrady hl. m. Prahy s Darinou Miklovičovou v roce 2009, a tak již třináctým rokem přitahuje pozornost návštěvníků k vzácným rostlinným exemplářům z nejrůznějších koutů světa. Díky jejich vysazování nejvýznamnějšími českými i zahraničními osobnostmi 20. a 21. století se podařilo výrazně zvýšit zájem široké veřejnosti o cenné rostliny, dřeviny a stromy a trojskou botanickou zahradu celkově.

Foto: Rybáři vylovili Vyžlovský rybník. Hráz hostila v sobotu i slavnost

Do projektu Kořeny osobností se zapojilo již 115 významných jmen z řad vědců, státníků, myslitelů, umělců, sportovců, ale též válečných veteránů či představitelů charitativních organizací. Vedle objevování vzácných rostlin si návštěvníci botanické zahrady mohou připomenout velké příběhy jejich patronů, mezi nimiž jsou například prezident Václav Havel, Meda Mládková, Jeho Svatost 14. dalajlama, sir Nicholas George Winton, světoznámý španělský obuvník českého původu Manolo Blahník, bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová, držitel Oscara Miloš Forman či jeden z největších Čechů – Jára Cimrman.

Součástí projektu je i putovní fotografická výstava Kořeny osobností, která jej monitoruje od počátku do současnosti a cestuje po celé České republice. Až do 3. ledna 2023 je k vidění na prostranství u kancelářských budov Churchill Square na pražském Žižkově.