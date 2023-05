/VIDEO, FOTOGALERIE/ V rámci zahájení pravidelného provozu v sobotu 27. května na nově vybudované tramvajové trati v úseku Sídliště Modřany - Libuš zve Dopravní podnik hl. města Prahy veřejnost na zkušební projížďku v pátek 26. května. S ohledem na zavedení nové tramvajové trati se zároveň trvale změní několik autobusových linek.

Výstavba tramvajové trati z Modřan do Libuše. | Video: Lucie Štrachová

Nová tramvajová trať dlouhá 1,7 km vychází z dnešní smyčky v Modřanech a vede podél ulice Generála Šišky dál k Sídlišti Libuš. V budoucnu se zároveň počítá i s prodloužením trati až k budoucí stanici metra linky D Nové Dvory.

První projížďka

Dopravní podnik zve veřejnost na první projížďku po nové trati v pátek 26. května, tedy den před zahájením pravidelného provozu. Od 12 do 18 hodin budou vypraveny tři historické tramvaje KT8 z Muzea MHD a budou jezdit pendl po obou kolejích.

Nástupními zastávkami budou Levského nebo Libuš. Jízdné bude pro zájemce po celý den zdarma, každý účastník zároveň obdrží pamětní jízdenku.

1/3 Zdroj: DPP: Ondřej Kubát Zkušební jízda v úseku Modřany - Libuš. 2/3 Zdroj: DPP: Ondřej Kubát Zkušební jízda v úseku Modřany - Libuš. 3/3 Zdroj: DPP: Ondřej Kubát Zkušební jízda v úseku Modřany - Libuš.

Změny tras autobusových linek

K trvalým změnám v souvislosti se zahájením pravidelného provozu na trati dojde u několika vybraných autobusových linek i zastávek v jižní části Prahy. Zastávka Pavlíkova ponese nový název Libuš, zastávka Libuš bude přejmenována na Stará Libuš a Na Drahách bude pod novým názvem Zbraslav.

Do Libuše dojela první tramvaj, zatím bez cestujících. Provoz se zahájí v sobotu

Nová linka 126 v úseku Nádraží Uhříněves - Koleje Jižní Město nahradí zkrácenou linku 213 v úseku Nádraží Uhříněves-Křeslice-Háje a v úseku Háje-Chodov-Koleje Jižní Město odkloněné linky 154 a 197.

Konec provozu se bude týkat napříkald linky 165 Sídliště Zbraslav - Háje. Z velké části by totiž jela v souběhu s novou tratí. V zbylých úsecích ji nahradí linky 139, 154 s 246.

-Dva ranní spoje linky číslo 122 pouze ve směru do centra jsou vedeny v prodloužené trase Křeslice – Dolnokřeslická – Újezd u Průhonic – Opatov.

-Část spojů linky číslo číslo 139 je v provozu v prodloužené trase Želivského – Komořany – Nádraží Zbraslav – Sídliště Zbraslav (přibližně do poloviny července je z důvodu uzavírky Žabovřeské ulice pro směr Sídliště Zbraslav zrušena zastávka Žabovřeská a zřízena zastávka U Včely, v ulici Elišky Přemyslovny).

-Linka číslo 154 je vedena v trase Strašnická – Nádraží Hostivař – Sídliště Petrovice – Háje – Modrá škola – Mikulova – Opatov – Šeberov – Hrnčířský hřbitov – Kunratice – Stará Libuš – Sídliště Libuš (v úseku Háje – Brechtova – Donovalská – Benkova – Chodov – Koleje Jižní Město nahrazena novou linkou číslo 126).

-V denním provozu je zavedena nová linka 126 v trase Koleje Jižní Město – Chodov – Brechtova – Háje – Křeslice – Nové Pitkovice – Nádraží Uhříněves.

-Linka 165 je zrušena (nahrazena tramvajovou linkou číslo 17 a autobusovými linkami 139, 154, 246).

-Linka 197 je vedena v trase Smíchovské nádraží – Nové dvory – Sídliště Písnice – Chodov – Roztyly (v úseku Chodov – Benkova – Donovalská – Brechtova – Háje nahrazena novou linkou číslo 126).

-Linka 213 je zkrácena do trasy Želivského – Opatov – Háje – Jižní Město (v úseku Horčičkova – Křeslice – Nové Pitkovice – Nádraží Uhříněves nahrazena novou linkou číslo 126).

-Linka 246 je prodloužena do trasy Zličín – Stodůlky – Nádraží Radotín – Zbraslavské náměstí – Nádraží Zbraslav – Komořany – Nádraží Modřany – Poliklinika Modřany.

-Linka 247 je vedena v trase Nádraží Radotín – Zbraslavské náměstí – Žabovřesky – Zbraslav.

Tramvaje

V denním provozu je prodloužena linka číslo 17 ve směru z centra ze zastávky Sídliště Modřany do nově vybudovaného úseku trati do zastávky Libuš. Ve všední dny budou tramvaje jezdit v intervalu osmi minut ve špičce, dopoledne po deseti minutách. O víkendech se tramvaje vydají na cestu každých 15 minut a v okrajových obdobích dne v intervalu 20 minut. Do centra metrpole potrvá cesta zhruba půl hodiny.

Jízdní řád linky 17 po prodloužení do Libuše.Zdroj: PID

Změny se dotknou i v zastávkách tramvají. V obou směrech budou zřízeny nové zastávky Hasičská stanice Modřany, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a Libuš.