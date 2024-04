Bylo potřeba práce rozdělit do etap a to kvůli zachování ranního vypravení tramvají z vozovny Kobylisy i jejich zátahu po skončení provozu. Vozovna zůstala bez mimo provoz pouze o velikonočním víkendu.

První etapa byla zahájena 26. března a potrvá do 4. dubna. Během ní je obousměrně přerušen tramvajový provozu v úseku Kobylisy-Vozovna Kobylisy. Druhá etapa od 4. do 8. dubna pak zastaví tramvaje v úseku Kobylisy - Sídliště Ďáblice.

Po ukončení těchto dvou etap ale práce neskončí. Od pondělí 8. dubna se DPP přesune do Trojské ulice, konkrétně do křižovatky ulic Nad Šutkou a Zenklova. Zde budou pracovníci Dopravního podniku měnit kolejové rozvětvení a paralelně s tím pak nastane oprava kolejnice v Partyzánské ulici mezi kolejovým rozvětvením do ulice Na Zátorách/Plynární a křižovatkou s Vrbenského ulicí.

Tato část potrvá před týden, do 16. dubna do ukončení denního provozu. Během oprav bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Nádraží Holešovice (v Partzánské ulici) - Hercovka.

Tato akce pro letošní rok ukončí opravy tramvajových tratí v Severním městě, tj. tratí procházejících kolem uzlu Kobylisy.