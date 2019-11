Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) si pochvaluje, jak se při dočasném uzavření Malé Strany pro automobily povedlo při výluce na Smetanově nábřeží zlepšit tramvajový provoz. Magistrátní koalice se pod vedením Pirátů snaží dál preferovat městskou hromadnou dopravu. Pražští radní na pondělním zasedání rozhodli také o „zvýšení operativnosti při neočekávaných událostech u tramvajové sítě v širším centru metropole“.

Těšnov. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Michal Krumphanzl

Co to znamená? Dopravní podnik hlavního města (DPP) má nyní vytipovat místa, kde by bylo nejlepší vybudovat odstavná kolejiště a nová obratiště. Nové tramvajové smyčky by měly pomoci v případě plánovaných výluk či mimořádných událostech - hlavně nehodách, poruchách trakčního vedení nebo závadách na tramvajových vozech.