To Hřib označil jako „parádní novinu“, byť přesné termíny ještě nabídnout nelze. Mohla by se ale potvrzovat očekávání z podzimu, hovořící o možném zahájení prací na jaře; snad v březnu. Někdejší plány přitom počítaly už s prvním pololetím loňského roku – původní soutěž se ale zkomplikovala.

V nadšených hodnoceních přitom Hřib neustává. „Je to další velký krok pro rozvoj, zkapacitnění a lepší propojení tramvajové sítě v samotném centru města,“ míní. Uživatelé sociální sítě nicméně připomínají, že s chystaným počinem mají být spojeny i další: zklidnění automobilové dopravy (a to i ve vazbě na obdobný krok chystaný pro magistrálu), stejně jako opatření ke zvýšení bezpečnosti.

Tramvaje, jež nově mají jezdit „od koně“ do poloviny Václaváku, by se realitou měly stát do čtyř let; spíš i dříve. Podle očekávání odlehčí ostatním tratím v centru, kde jsou dlouhodobě přetíženy trasa na spojnici zastávek Jindřišská a Lazarská i spojení Karlova náměstí s I. P. Pavlova. Umožní totiž načrtnout zcela novou dopravní mapu s upravenými přestupními vazbami.

Tramvajovou trať na Václavák postaví Eurovia CS. Bude stát 1, 24 miliardy

Také pro případ nehod či jiných mimořádných událostí bude k dispozici lepší volba odklonových tras. Podle předpokladů by po Václavském náměstí mohly jezdit tramvaje s čísly 6, 13 a 21 v denním provozu – plus noční linka 95. Tyto návrhy sice ještě nejsou definitivní, ale velmi pravděpodobné. Přelomový však chystaný vstup tramvají do horní části Václavského náměstí má být také pro proměnu podoby centra metropole.

Tramvajové koleje budou vybudovány po stranách náměstí, přičemž středová část získá nový charakter: dostane podobu promenády vroubené stromořadím, nabízející i posezení a osvěžení vodními prvky. Návaznost ale přinesou i další úpravy: mimo jiné se počítá s omezením míst pro parkování aut, naopak pro cyklisty vznikne samostatný pruh. Také na pěší projekt pamatuje rozšířením chodníků. Se zajištěním provozu aut se počítá částečně po tramvajových kolejích.

V souladu s aktuálními trendy je dále projektováno zbudování podzemní nádrže pro jímání dešťové vody. Chystá se rovněž oprava stanice metra Muzeum.

Návrat tramvají na Václavák se komplikuje. Zájemci o zakázku mají příliš dotazů

Tramvaje v horní části Václavského náměstí jezdily už historicky. Téměř po celé století: 96 let, když je zprvu ještě tahali koně. Zmizely na přelomu 70. a 80. let minulého století. Poslední projela 13. prosince 1980. Jejich zrušení se tehdy zdůvodňovalo především rozvojem sítě metra – už v té době ale zaznívaly poměrně silné hlasy, že jde o chybné rozhodnutí.