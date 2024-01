Někdo vidí příliš mnoho dveří, jiný naopak málo a kvůli zrychlení výstupu a nástupu by přivítal větší počet. Zatímco někteří oceňují dostatek prostoru, jiní debatují nad „náměstíčkem“ v prostoru pro kočárky, kde očekávají možné problémy se stabilitou u cestujících menšího vzrůstu: pokud se na toto místo dostanou v tlačenici, nebudou se mít čeho držet, když nedosáhnou na horní tyče. Objevilo se třeba i hodnocení typu „nudný čumák“.

S výhradami se také setkala část sedaček obrácených proti směru jízdy („po směru“ je navrženo 44 míst k sezení ze 70) kdy pak pasažéři sedí proti sobě a hledí na sebe z bezprostřední blízkosti. A především: sedačky jsou polstrované, což se už v minulosti v Praze intenzivně probíralo. A lepšího hodnocení se dočkala jiná řešení: dřevo nebo tvrdý plast s protiskluzovou úpravou.

Obchodní ředitel pro MHD Jaromír Jelínek jako zástupce výrobce naopak ujišťuje, že sedačky budou nejen pohodlné, ale také je bude možné snadno udržovat a ošetřovat. Zajistí to moderní materiály, které rovněž zaručí vysokou odolnost a trvanlivost; jejich uplatnění může pro používání polstrovaných sedaček znamenat renesanci.

Tramvaj s novými technologiemi

Regionální prezident Škoda Group Tomáš Ignačák připomněl, že pro Prahu se chystá tramvaj, jejíž vlastnosti si ve Škodě vysnili už před deseti lety. Navrhnout se ji firmě, která má bohaté zkušenosti s výrobou tramvají nejen pro domácí zákazníky, ale dodává i do zahraničí, podařilo nyní – díky rozvoji technologií.

Tomáš Ignačák k představení tramvají:

Zdroj: Milan Holakovský

Nové jsou motory, systém brzdění, nechybí antikolizní systém schopný odhalit překážku, upozornit na ni řidiče a také před ní zastavit. Nové nízkopodlažní tramvaje, které v interiéru nemají jediný schod (a to ani nad podvozky), potěší cestující mimo jiné celovozovou klimatizací, dostatkem prostoru, a to to i v přechodových kloubech s měchy pro průchod mezi jednotlivými články, nebo šesti dobře viditelnými a rozměrnými obrazovkami informačního systému.

Výrobce také mimo jiné ohlašuje intuitivnější ovládání tlačítek pro otevírání dveří a signalizaci k řidiči. Jak cestující, tak lidé v okolí dále jistě přivítají nižší hlučnost.

Technologie tramvaje Škoda ForCity Plus Praha 52T:

-Podvozkové rámy jsou převzaty z tramvají ForCity Smart pro Ostravu, Plzeň a Brno, výkonný trakční motor zase z projektu ForCity Plus pro Frankfurt, Chotěbuz a Branibor. Pro stavbu vozidla byla inspirací pětičlánková tramvaj ForCity Plus pro Bratislavu.

- Antikolizní systém: Významné posílení prevence prevence dopravních nehod využívá kombinaci zdvojené technologie LiDARu a HD-kamery s přesnou lokalizací pomocí off-line map a odometrie. Tramvaj tak dovede detekovat překážky před sebou (auta, chodce, cyklisty, ale třeba i odložené zavazadlo v kolejišti) a poskytovat včasné varování, případně aktivovat nouzovou brzdu. Zčásti se tento systém, který získal ocenění Česká hlava, vyvíjel ve Finsku, což zaručuje fungování i v zimním počasí.

- Elektrodynamická motorová brzda: Součástí motorů je systém, který dokáže brzdit až do úplného zastavení vozidla. Vedle plynulosti zpomalení a snižování opotřebení to přináší i omezení hluku. Také účinně zajišťuje rekuperaci energie, což snižuje náklady na provoz. Takto získaná energie se využije primárně pro obsluhu a provoz vozidla, ale lze ji také vrátit do sítě s možností využití jiným vozidlem.

- Elektromechanická brzda: Po mnoha mnoha letech se vrací do nových tramvají toto zařízení, které má nižší náklady na údržbu a k životnímu prostředí je přívětivější než hydraulické brzdy (neobsahuje hydraulické kapaliny). Fungovat bude pouze jako nouzová, zajišťovací a záskoková brzda; běžné brzdění v provozu zajistí motory.Zdroj: Škoda Group

Nová vozidla pro nově stavěné tratě

Jedna nová tramvaj bude podle již uzavřené smlouvy stát 83 miliony korun. Dvacet jich má Praha převzít počátkem prosince 2025, dalších dvacet do konce příštího roku. V souladu se sjednanou opcí pak Praha může objednat až dalších 160 těchto vozidel. Jestliže to udělá, nové vozy by byly dodávány do roku 2032, uvedl ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

Petr Witowski k novým tramvajím:

Zdroj: Milan Holakovský

„Umožní to nahradit asi 300 vysokopodlažních tramvají,“ plánuje jejich využití. Pokud by k tomu došlo – a jde vlastně jen o zajištění peněz – znamenalo by to během příštích osmi let konec služby „podstatné části“ současných vysokopodlažních vozů.

S nasazením prvních 40 dodaných kusů se počítá na nových tratích, které budou v hlavním městě budovány v období 2024–2027. Vedle dlouho očekávaného prodloužení pražských kolejí až do středočeských Zdib či slibovaného vnitřního okruhu se mají stavět tratě v horní části Václavského náměstí včetně napojení odbavovací haly hlavního nádraží a dále trasy čakovická, motolská, strahovská, suchdolská i na Jižní Město. Domovskou základnu budou mít nové tramvaje v nově budované hale vozovny Hloubětín.

Dřívější nákup ještě zbývá doplatit

Nové tramvaje pražský dopravní podnik dostal naposledy před pěti lety; šlo o typ 15T dodávaný od roku 2010. Od té doby se vozový park na tramvajových kolejích v metropoli rozšiřuje jen díky modernizacím. Mimochodem, i z toho důvodu, že poslední obnovu vozového parku dopravní podnik stále splácí, letos má uhradit zbývajících 800 milionů.

O aktuální zakázku se původně zajímalo pět firem, do užšího výběru z nich postoupily tři (vedle vítěze ještě společnosti že Švýcarska a Polska) – a svou nabídku nakonec předložili dva soutěžitelé. Loni v listopadu uspěla Škoda Group. Nové tramvaje tedy dodá plzeňský výrobce – stejně jako to bylo v případě předchozí velké dodávky vozidel 15T ForCity. Celková hodnota zakázky dosahuje v případě objednání všech 200 vozidel 16,6 miliardy korun.