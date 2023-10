„Tramvajovou trať v celém úseku od Strossmayerova náměstí až po křižovatku ulic Na Zátorách a Partyzánská je nezbytné zrekonstruovat. Práce proběhnou ve třech samostatných etapách letos, pak v letech 2024 a 2025 v úzké koordinaci s dalšími subjekty a plánovanými stavbami v oblasti, zejména se Správou železnic a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK)," uvedl Jan Šůrovský, technický ředitel DPP - Povrch s tím, že v první etapě dojde ke kompletní rekonstrukci v úseku od křižovatky ulic U Výstaviště, Za Elektrárnou a Bubenská po křižovatku ulic Na Zátorách a Partyzánská.

Havarijní opravy tratě ovlivní tramvaje i v jednom z nejvytíženějších úseků - Lazarská - Jindřišská. V Jindřišské ulici, u Jeruzalémské ulice a v oblasti křižovatky Lazarské a Vodičkovy dojde k výměně oblouků, které pochází z roku 2014. I vzhledem k vytíženosti úseku není podle zástupců Dopravního podniku možné s opravami čekat do příštího roku.

„Oprava sice potrvá ‚jen‘ deset dnů, ale bude mít dopad na značný počet tramvajových linek, čtyři z nich musíme rozdělit. Opět se ukazuje, jak je potřebná nová tramvajová trať Václavské náměstí – Muzeum, která by nám umožnila alternativní vedení tramvajových linek s výrazné menším dopadem na celou síť,“ uzavírá Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta tramvaje DPP.

OPRAVA TRAMVAJOVÉ TRATI V ÚSEKU LAZARSKÁ – JINDŘIŠSKÁ

Z důvodu opravy tramvajové tratě bude od pondělí 30. října od cca 4:30 do středy 8. listopadu 2023 do zhruba 24:00 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Lazarská – Jindřišská.

Změny tras tramvajových linek:

Linka č. 3 bude v úseku Bílá labuť – Lazarská odkloněna přes zastávky Náměstí Republiky, Čechův most, Právnická fakulta, Staroměstská, Národní divadlo a Národní třída.

Linka č. 5 bude rozdělena na dvě části:ve směru od Slivence bude ze zastávky Jiráskovo náměstí odkloněna přes zastávky Národní divadlo, Národní třída a Lazarská do zastávky Myslíkova, dále bude pokračovat zpět směr Slivenec,

ve směru od Vozovny Žižkov bude ze zastávky Hlavní nádraží odkloněna přes zastávku Dlážděná do zastávky Masarykovo nádraží, dále bude pokračovat jako linka č. 24 směr Vozovna Kobylisy.

Linka č. 6 bude rozdělena na dvě části:ve směru od Kubánského náměstí bude zkrácena do zastávky Lazarská, dále bude pokračovat jako linka č. 9 směr Sídliště Řepy,

ve směru od Vysočanské bude zkrácena do zastávky Masarykovo nádraží, odkud bude pokračovat jako linka č. 9 přes zastávku Dlážděná do zastávky Hlavní nádraží a dále směr Spojovací.

Linka č. 9 bude rozdělena na dvě části:ve směru od Sídliště Řepy bude zkrácena do zastávky Lazarská, dále bude pokračovat jako linka č. 6 směr Kubánské náměstí nebo linka č. 14 směr Spořilov,

ve směru od Spojovací bude ze zastávky Hlavní nádraží odkloněna přes zastávku Dlážděná do zastávky Masarykovo nádraží, dále bude pokračovat jako linka č. 6 směr Vysočanská nebo linka č. 14 směr Vozovna Kobylisy.

Linka č. 14 bude rozdělena na dvě části:ve směru od Spořilova bude zkrácena do zastávky Lazarská, dále bude pokračovat jako linka č. 9 směr Sídliště Řepy,

ve směru od Vozovny Kobylisy bude zkrácena do zastávky Masarykovo nádraží, odkud bude pokračovat jako linka č. 9 přes zastávku Dlážděná do zastávky Hlavní nádraží a dále směr Spojovací.

Linka č. 24 bude ve směru od Vozovny Kobylisy zkrácena do zastávky Masarykovo nádraží, odkud bude pokračovat jako linka č. 5 přes zastávku Dlážděná do zastávky Hlavní nádraží a dále směr Vozovna Žižkov.

Linky č. 91, 94 a 96 budou v úseku Lazarská – Strossmayerovo náměstí odkloněny přes zastávky Národní třída, Národní divadlo, Staroměstská, Právnická fakulta a Čechův most.

Linka č. 92 bude v úseku Bílá labuť – Lazarská odkloněna přes zastávky Náměstí Republiky, Čechův most, Právnická fakulta, Staroměstská, Národní divadlo a Národní třída.

Linka č. 95 bude v úseku Hlavní nádraží – Lazarská odkloněna přes zastávky Dlážděná, Masarykovo nádraží, Náměstí Republiky, Čechův most, Staroměstská, Národní divadlo a Národní třída.

Linka č. 98 bude v úseku Hlavní nádraží – Anděl odkloněna přes zastávky Dlážděná, Masarykovo nádraží, Náměstí Republiky, Čechův most, Staroměstská, Národní divadlo, Národní třída, Lazarská, Karlovo náměstí, Palackého náměstí a Zborovská.

Historická linka č. 42 bude vedena v trase Dlabačov – Královský letohrádek – Malostranská – Čechův most – Právnická fakulta – Staroměstská – Národní divadlo – Jiráskovo náměstí – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Národní třída – Újezd – Malostranská – Královský letohrádek – Dlabačov.