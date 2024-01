Pro začátek budoucnost

Zdroj: Škoda Group

Škodovka uzavřela smlouvu na dodávky 40 tramvají pro pražský dopravní podnik, z nichž první by si cestující v metropoli mohli vyzkoušet už příští rok v prosinci. Nakonec by jich však po Praze (ale i za hranicemi hlavního města na připravované trati do Zdib) mohlo jezdit až 200. Kontrakt totiž obsahuje opci na dodávku dalších 160 tramvají, které Praha odebrat může i nemusí. Podle toho, jak to bude vyhovovat potřebám metropole i jejím finančním možnostem.

Moderní nízkopodlažní tramvaj prozatím nazývaná Škoda ForCity Plus Praha 52T přijde podle smlouvy na 83 milionů korun za kus. První čtyřicítka, z nichž polovinu má společnost Škoda Transportation dodat počátkem prosince 2025 a druhou půlku do konce roku následujícího, tak přijde na 3,3 miliardy.