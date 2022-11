Tramvaje, které byly v průvodu

ČKD Tatra T3 (6102) – r. v. 1962 – nejstarší T3 na světě (provedení ze 60. let)

ČKD Tatra T3 (6340) – r. v. 1964 – zástupce T3 z nejstarší série vozů s laminátovými sedačkami (vůz je v provedení z 80. let)

ČKD Tatra T3 (7292) – r. v. 1989 – poslední dodaná T3SUCS do Prahy, (vůz je v provedení z konce pravidelného provozu – rok 2014)

ČKD Tatra T3M (8084)* – r. modernizace 1981 – T3M (vůz s tyristorovou výzbrojí, který odpovídá provoznímu období roku 2019)

ČKD Tatra T3 „Měsíček“ (5602)* – r. rekonstrukce 1989 – vyhlídkový vůz T3 Měsíček.

Zástupci současných vozů

T3M2-DVC – vozy T3M se zcela novými vozovými skříněmi dodanými v roce 1996

T3R.PLF – modernizované vozy v letech 2007 až 2017 s částečně nízkopodlažní vozovou skříní

T3R.P – modernizované vozy v letech 2000 až 2010

T3 Coupé (5573) – moderní vyhlídková tramvaj z roku 2018

Děti Česka: Sedmnáctiletí, kteří toho stihli více, než mnozí dospělí