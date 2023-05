/VIDEO, FOTOGALERIE/ Práce na stavbě tramvajové trati z Modřan do Libuše finišují. V sobotu 27. května by měl být zahájen provoz prodloužené linky, která za necelou hodinu spojí Libuš a Vozovnu Kobylisy.

Kromě rozsáhlých změn autobusů v okolí nové trati je již jasný jízdní řád po prodloužené trati. Ve všední den bude interval linky 8 minut ve špičce, dopoledne po 10 minutách.

O víkendech pojede tramvaj každých 15 minut a v okrajových obdobích dne v intervalu 20 minut. Cesta tramvají do centra Prahy potrvá zhruba půl hodiny.

Tramvaje budou po nové trati pokračovat ze zastávky Sídliště Modřany přes nové zastávky Hasičská stanice Modřany, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš do Libuše. Do Libuše má podle jízdního řádu jezdit každý druhý spoj, který by dosud končí na Sídlišti Modřany. Zastávka Libuš je namísto dosavadní zastávky Pavlíkova, která se nachází v prostoru budoucí stanice metra linky D Libuš.

Tramvaj do Libuše začne jezdit 27. května. Změní se síť autobusových linek

Na nové trati bude tramvajový provoz zajišťován polovinou spojů stávající linky 17, na kterou budou s ohledem na úvraťové ukončení nasazovány obousměrné tramvaje typu KT8D5.RN2P.

Velké změny ve vedení autobusových linek



Zahájení provozu přinese konec linky 165 Sídliště Zbraslav – Háje. Z velké části by jela v souběhu s novou tratí, Ropid konec vysvětluje i podmínkami evropské dotace. Provoz linky 165 ve zbylých úsecích nahradí linky 139, 154 a 246.

Na východní straně nově zprovozněné tramvajové trati, v úseku Háje – Mikulova – Opatov – Šeberov – Kunratice – Sídliště Libuš, nahradí provoz linky 165 spoje linky 154, která na Háje přijíždí z oblasti Strašnické, Nádraží Hostivař, Nádraží Horní Měcholupy a Petrovic.

Ropid změnu trasy linky 154 Háje – Sídliště Libuš vysvětluje možností nabíjet její elektrobusy na obou konečných zastávkách (nyní je to možné pouze na Strašnické).

To má umožnit zefektivnění oběhů vozidel i pravidelnost provozu (nabíjení na obou stranách linky mohou být kratší). Možnost nabíjení elektrobusů v obratišti Sídliště Libuš vznikla díky výstavbě nové tramvajové měnírny ve stejně lokalitě. Detailně jsme změny popisovali zde.

Nová tramvajová trať do Libuše je téměř dokončena. Vznikly čtyři nové zastávky

Nový úsek tratě je dlouhý 1,7 kilometru, stavba začala loni. Trať staví sdružení OHLA ŽS a Strabag Rail, vysoutěžená cena je 304 milionů. Počítá se rovněž s prodloužením tratě o 1,8 kilometru až k budoucí stanici metra D Nové Dvory.